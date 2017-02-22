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لوبان: قرار فرنسا قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا كان غلطة فادحة

 اعتبرت المرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان أن قرار فرنسا قطع العلاقات الدبلوماسية مع  سوريا كان غلطة فادحة.

وقالت لوبان زعيمة "الجبهة الوطنية" في حديث لها اليوم 21 فبراير/ شباط مع الصحيفة اللبنانية "اوريان-جور": "أنا فرنسية ولا أعتبر أن الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه يشكلان خطرا على بلادي" .

وأضافت السيدة لوبان القول: "تبين أن الأسد هو الوحيد الذي تمكن من مقاومة التطرف الإسلامي الذي يعاني منه الفرنسيون حاليا. حاولت مجموعة كاملة من الدول ومن بينها فرنسا، إضعافه ولذلك نفذت روسيا تدخلها العسكري"... "إذا فزت في الانتخابات، واستلمت منصب الرئاسة فسأدعم الرئيس الأسد في كفاحه ضد الأصوليين الإسلاميين".

وأشارت لوبان إلى أن الحديث لا يدور عن تدخل عسكري. وقالت:" فرنسا لن تتدخل إذا لم تتلق طلبا من الحكومة بذلك".

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستجري في أبريل/ نيسان المقبل.





إدوارد سافين: المصدر: تاس