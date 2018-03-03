لوبان: الاسد يدافع عن بلده لتبقى سورية علمانية

المرشحة للرئاسة الفرنسية ماري لوبان قالت لجريدة ليبراسيون : " الوضع في سورية الان هو تياران فقط، وعلى العالم اختيار نهج تعامل في احدهما :السيد بشار الاسد وهو يدافع عن بلده لتبقى سورية علمانية واحدة لكل السوريين، وله الحق ان يعمل كل شيء لتبقى سورية دولة مدنية قوية، ولقد جربناه سابقا عندما كان رئيسا على كامل تراب سوريا.. كانت سورية امنة مدنية لا تصدر لنا اي ارهاب.البغدادي والجولاني وكل شيء غير السيد بشار الاسد هو اما نصرة او داعش او جبهات اسلامية وهم كلهم تحت راية الارهاب والقتل والدمار الذي صدر لنا ولكل العالم اللاجئين والمهاجرين ... على العالم ان يختار دون نفاق ...انا أعترف وأدعم الرئيس بشار الاسد، واذا وصلت للاليزيه سوف اعيد العلاقات الفرنسة ـ السورية . أنا التقي بشعار واحد مع السيد بشار، نحن نريد استعادة كرامة وعزة فرنسا كدولة وامة قوية، وهو يريد اعادة الامن والكرامة لبلده، وهذا حقه وحق كل رئيس شريف في هذا العالم ...لن تركع فرنسا لقطر والسعودية أبداً أبداً "