لهذه الأسباب.. استعملي سيروم الشعر بانتظام

قال مصفف الشعر الألماني ينس داجنه: إن سيروم الشعر (Hair Serum) يتمتع بفوائد كثيرة لصحة وجمال الشعر؛

إذ يعتني بالشعر على نحو شامل من الجذور إلى الأطراف.



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن سيروم الشعر مفيد بصفة خاصة للمرأة، التي تصبغ شعرها بشكل متكرر، وكذلك التي تستعمل مكواة الفرد أو مكواة التجعيد بكثرة، حيث يعاني الشعر في هذه الحالات من إجهاد شديد.

وأضاف مصفف الشعر الألماني أن السيروم يعد حلًا سحريًا للشعر الجاف والمجعد والمتطاير.

ويوصي داجنه باستعمال المستحضرات المحتوىة على مركبات الفيتامينات مثل B5 وC وE أو مواد فعالة مثل البيوتين أو مضادات الأكسدة أو بعض الزيوت مثل زيت الجوجوبا أو زيت الأفوكادو أو زيت جنين القمح.

كما أن السيروم المحتوي على الكافيين يعمل على تنشيط سريان الدم في فروة الرأس، ما يساعد على نمو الشعر بشكل صحي.

وعن كيفية الاستعمال، أوضح داجنه أنه يتم توزيع كمية من السيروم بحجم حبة البازلاء على الشعر باستخدام راحتي اليدين، مع الحرص على تدليك فروة الرأس بالسيروم أيضا بأطراف الأصابع.



ولتحقيق النتائج المرجوة ينصح مصفف الشعر الألماني داجنه باستعمال سيروم الشعر بانتظام لمدة لا تقل عن 3 شهور، ومن المثالي لمدة 6 شهور.