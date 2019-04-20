لهذه الأسباب.. أكثروا من الفيتامين "أ "

تتعدد فوائد الفيتامين "أ" "A"، فإلى جانب مساهمته في الوقاية من ضعف وفقدان البصر، يقوي المناعة ويحسن مظهر الشعر والأظافر، ويشارك في تجديد خلايا الجسم. وبالمقابل يعتبر نقص فيتامين "أ" خطراً حقيقياً على الإبصار.



فما هي مصادر هذا الفيتامين؟



تُعتبر البطاطا الحلوة مصدراً غنياً بفيتامين "أ"، تماماً مثل الأطعمة التي تحتوي على صبغة برتقالية أو صفراء أو حمراء كالجزر.



لذلك، يمكنك الحصول على فيتامين "أ" من الشمّام، والجزر، والبندورة، والقرع، والفلفل الأحمر والأصفر والبرتقالي، إلى جانب توفره أيضاً في البقدونس والخضروات الورقية الخضراء، والحليب، والأسماك، والبيض، ومسحوق الكاري.