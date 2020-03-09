لهذا السبب يعاني الطفل الرضع من الغازات في الشهر الأول

تراقب الأمهات بكل دقة نمو طفلهن الرضيع وتلاحظن كل التفاصيل المرتبطة بصحته، ولكن قد يكون أهم ما يثير قلقهن هي الغازات التي يصدرها الرضيع في شهره الأول.



وبيّن أطباء الأطفال أسباب حدوث الغازات عند الرضيع خلال الشهر الأول، وهي:



-مشاكل هضمية بسيطة: قد يصاب الأطفال الرضع بالغازات عند الإمساك. من هنا، لا بدّ من استشارة الطبيب خصوصاً عندما يمرّ 48 ساعة بدون قدرة الطفل على التبرز.



-ابتلاع الهواء: يمكن أن يبتلع الأطفال الرضع الهواء إذا لم يتمسك فمهم بالثدي بالشكل الصحيح، أو إذا كانوا يرضعون أو يشربون من زجاجة في وضعياتٍ معينة.



-البكاء المفرط: يميل الأطفال الرضع إلى ابتلاع الهواء عندما يبكون، إذا قد يكون من الصعب عليكن معرفة ما إذا كانت الغازات تتسبب في البكاء أم أن البكاء بسبب الغازات. في كلتا الحالتين، من المهم أن تقمن بتهدئة طفلكن الرضيع على الفور.

-الجهاز الهضمي غير ناضج: تتعلم أجسام الأطفال كيفية هضم الطعام، لذا فمن الطبيعي أن يعاني الطفل الرضيع في الشهر الأول من الغازات، فمعدة الرضيع لم تتعوّد بعد على الحليب وهذا ما يجعلها غير قادرة في البداية على هضمه بسرعة.



كما لفت الأطباء إلى الطرق لتخفيف غازات الرضيع في الشهر الأول، وكان أفضلها التجشؤ إذ يمكن أن تعوّدن طفلكن على التجشؤ في منتصف الوجبة، إضافةً إلى السيطرة على الهواء، سواء أكانت وجباته من الثدي أو الزجاجة، حاولن إطعام طفلكن في وضع أكثر استقامة لتقليص الهواء الذي يبتلعه.