مسؤول عسكري إيراني يهدد بتدمير تل أبيب
"الحاخام الأكبر" في كيان الاحتلال الاسرائيلي يزور البحرين ويلتقي زعيمها
الحوار الكامل لتلفزيون Rai news 24 الإيطالي مع الرئيس الأسد
تنازع أعضاء مجلس النواب الأميركي على الخروج من سورية
مقاتلات روسية تعترض طائرات إسرائيلية في الأجواء السورية وتجبرها على التراجع
الجيش يدخل صوامع شركراك تمهيداً لسيطرته على طريق حلب الحسكة
«أستانا 14» تنطلق اليوم.. وكازاخستان تؤكد مشاركة جميع الأطراف
مدفعية الجيش وصواريخه تحرق الإرهابيين في إدلب
ماهو نموج الإقتصاد السوري المطبق اليوم؟
موسكو تثبّت نفوذها في الشمال السوري وواشنطن تبدأ «سرقة» النفط!
الليرة تعزّز مكاسبها والدولار قرب 750 ليرة في «السوداء»..
«أ ف ب»: فيديو أميركا الخاص بتصفية حراس البغدادي قبل قتله «لعبة»!
أدلة جديدة على تورط النظام السعودي بدعم الإرهاب في سورية
الجيش يلقن إرهابيي إدلب درساً قاسياً ويكبدهم خسائر فادحة
لافروف للأكراد: لا طريق سوى الاتفاق مع دمشق ضمن دولة سورية موحّدة

لهذا السبب لا تضف العسل إلى الشاي!

يلجأ كثيرون بحكم العادة إلى إضافة العسل إلى الشاي. ولكن ماذا تعرفون عن فوائد هذه الخطوة؟

في تقرير لها، قالت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية إننا يمكن أن نأخذ مع كل التهاب في الحلق ملعقة من العسل، فهو مضاد للالتهابات ومضاد للجراثيم ومطهر وبلسم للجروح ومنشط، بل إن فوائد هذا السائل الذهبي -الذي يمتصه النحل من رحيق الأزهار- لا تعد.

في المقابل،، نبّهت الصحيفة من إضافة العسل إلى الشاي لأن الحرارة تكسر عناصره الفعالة.


وحسب الصحيفة، فإن مفعول العسل كمضاد للبكتيريا ومطهر ينتج من تضافر عوامل عدة، بدءا من الحموضة، حيث إن انخفاض درجة الحموضة لديه يمنع البكتيريا من التكاثر، كما أن محتواه العالي من السكر (80%) ومحتواه المنخفض من الماء (15 إلى 18%) يساعدان على امتصاص جزيئات الماء الحيوية للبكتيريا لتدميرها بشكل أفضل.

كما أننا نجد أيضا في العسل أنزيمات الدفاع التي تنتقل عن طريق النحل مثل أوكسيداز الغلوكوز الذي ينتج بيروكسيد الهيدروجين المطهر الشهير المستخدم لشفاء القروح الصغيرة، وفقاً لتقرير الصحيفة.

غير أن تقريب العسل من الغلاية -كما تقول الصحيفة- يدمر هذا العالم المصغر ويعطل سلاسة عمله، لأن “العسل حساس للغاية للأكسدة والحرارة”، فكلما ارتفعت درجة الحرارة تدهورت الأنزيمات.

من جهته، أكّد الطبيب ومربي نحل ورئيس الجمعية الفرنسية للعلاج ألبرت بيكر أنه “فوق 42 درجة مئوية يتم تدمير كل النشاطات الحيوية تماما كما يحدث بالنسبة للجسم البشري”.