لهذا السبب تكتب كلمة إسعاف بالمقلوب على السيارات!

تعتبر مهمة المسعف من أكثر المهن التي تحظى بالاحترام والتقدير في العالم ككل، فكيف لا يحصل هؤلاء الاشخاص على الاحترام الكبير وهم من ينقذون حياة آلاف الافراد حول العالم بشكل يومي.



هذا الاحترام يظهر ايضاً عندما نرى سيارات الإسعاف المعدة لنقل المرضى حيث تبتعد السيارات من أمامهم وتفسح لهم الطريق. ودائماً ما يتم اختيار سائق بارع جداً لهذه المركبات يحظى بمهارة استثنائية تسمح له بالقيادة ضمن سرعة فائقة للوصول إلى المستشفى بأسرع وقت ممكن بعد أن تقوم السيارات بافساح الطريق له. بالطبع جميعنا شاهدنا سيارات الاسعاف على الطرقات لكن عدداً قليلاً منا قد يلاحظ أن هناك أمراً غريباً مكتوباً على هذه المركبات في شتى أنحاء العالم.



سبب كتابة هذه الكلمة بتلك الطريقة يعود الى أن سائق مركبة الإسعاف يكون على عجلة من أمره كي يصل إلى المستشفى لإنقاذ المريض، ولهذا الامر يستعين بمصابيح تنبيهية (الضوء العالي) يحمل صوتاً مميزاً وقوياً. وبما أن السائق الموجود أمام سيارة الإسعاف يراقب تلك الأخيرة من خلال المرايا، كان من المنطق أن توضع كلمة "إسعاف" بشكل معكوس كي يُصار إلى رؤيتها بطريقة صحيحة بينما ينظر السائق الموجود أمام سيارة الإسعاف بالمرآة.



إذاً وعندما يتأكد السائق من أن سيارة الإسعاف أصبحت وراءه سيعمل على فتح الطريق إفساحاً لعبورها ومن دون أن يسبب لها أي عائق لا سيما وأن هذه السيارات وفي كل بلدان العالم تتمتع بأولوية على الطرقات كما يُسمح لها بعدم التوقف على اشارة المرور حفاظاً على حياة المريض الموجود داخلها.