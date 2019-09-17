لن ننساكم.. معرض لتسويق منتجات جرحى الجيش

ثلاثة أيام، استمر خلالها معرض (لن ننساكم) لتسويق منتجات جرحى الجيش العربي السوري الذي أقامه حزب (الشباب للبناء والتغيير) بالتعاون مع مركز (سوا) للمعالجة الفيزيائية، وتضمن مجموعة واسعة من المنتجات التي تنوعت بين الغذائية والمشغولات الفنية اليدوية وأنواع أخرى من المنتجات.



يقول الجريح وائل الصالح الذي يشارك في المعرض بمنتجات ريفية (ألبان وأجبان – مربيات – مخللات.. إلخ)، أنه بدأ بالعمل على تعلم صناعتها بعد إصابته عام 2015، وذلك في خطوة منه لإعالة أسرته أولاً، ولإثبات أن الجريح عضو فعال ولم تنتهِ حياته أو دوره في المجتمع بسبب إصابته. وأوضح الجريح الصالح أنهم، خلال عملهم مع مركز (سوا)، توجهت لهم الدعوة من حزب (الشباب للبناء والتغيير) للمشاركة في هذا المعرض الذي يعود ريع منتجاته للجرحى أنفسهم، مشيراً إلى أن المردود المادي ليس كما يطمح الجريح، لكن الغاية المرجوة من المعرض هي أن يكون بداية لترويج المنتجات التي ينتجها جرحى الجيش العربي السوري، وأن يكون الخطوة الأولى في التعريف عن هذه المنتجات.



رولا شاهين من مركز (سوا) للمعالجة الفيزيائية قالت: إن دور المركز هو إعادة دمج الجريح في المجتمع، وذلك عبر الترويج والتسويق للمنتجات التي يقومون بصناعتها، إضافة إلى المردود المادي من هذه المنتجات التي تعود كلها للجرحى.



وأوضحت شاهين أنهم تلقوا دعوة من حزب (الشباب للبناء والتغيير) لإقامة هذا المعرض الذي وصفته بالممتاز، وبيّنت أن الإقبال كبير من قبل زائري المعرض، ومردود المعرض المادي جيد حتى الآن.



جعفر مشهدية- عضو المكتب السياسي لحزب (الشباب للبناء والتغيير) قال: إنهم تعرفوا على مركز (سوا) الذي يسوق منتجات الجرحى خلال زيارة الحزب لجناحهم في معرض دمشق الدولي، ثم جرى التواصل والتنسيق مع المركز لإقامة هذه الفعالية ضمن مقر الحزب في دمشق، ليعرضوا فيه منتجاتهم، ويشارك الحزب ولو مشاركة بسيطة في دعم الجرحى الذين قدموا أجزاءً من أجسادهم ليبقى هذا البلد ويبقى أهله.



حسن عامر من زوار المعرض أبدى إعجابه بالمعرض والفكرة، واصفاً هذه الخطوة بأنها أقل ما يمكن أن يقوم به المجتمع بمختلف أطيافه وأحزابه لدعم هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأعز ما يملكون ليبقى هذا الوطن سيداً وحراً، ودعا عامر كل الناس لزيارة المعرض وشراء هذه المنتجات ودعم جرحى الجيش ببعض ما يستحقونه منّا.



الجدير ذكره أن المعرض استمر مدة ثلاثة أيام 14 – 15 – 16 أيلول 2019 في مقر حزب (الشباب للبناء والتغيير) في حي المزرعة.



فراس القاضي-تشرين