لمدمني السلفي: 25 حيلة من الخبراء تجعلك تبدو رائعاً في الصور

في عالمنا هذا المهووس بوسائل الاعلام الاجتماعية، إنه من الجيد القول ان معرفة كيف تصبح جذاباً في الصور هو أمر هام بعض الشيء. فما الغاية من امتلاك حساب على الانستغرام، اذا كنت لا تبدو جيداً في الصور؟!.





إنها صدمة سيئة أن تبدو سيئاً فى كل الصور. وهذا يجعلنا نتسائل كيف يتمكن كل هؤلاء عارضات الأزياء من أن يظهروا بشكل جيد كل الوقت؟ أن تظهر جذاب في الصور هو فن جميل وأمر صعب لتتأكد أن جمالك يظهر على الكاميرا. الأخبار الجيدة! أن مهارة الظهور حذاب في الصور يمكن أن تتقنها، و ها هي قليلاً من نصائحنا المفضلة.





1- إن كنت تميل إلى إغلاق عينيك في الصور – فقم بغلق عينيك قبل التقاط الصورة مباشرة. و قم بفتحهم ببطئ قبل الضغط على الكاميرا، فلا نصف عين مفتوحة بعد الآن!.





2- لكي تتجنب ازدواج الذقن أو ظهور (اللغد)! قم بإطالة رقبتك وقم بدفع وجهك قليلاً للإمام، فكر في الإمساك بجبينك قليلاً وإنزال ذقنك للأسفل هذا يمكن أن يبدو غريب، ولكنه سيبدوا رائعاً – نعدك!.





3- ألق نظرة على أكثر الصور المفضلة لديك وحاول أن تقتدى بها. هل تحب طريقة نظرتك من زاوية معينة؟ عندما تبتسم بطريقة معينة؟ حاول تكرار أفضل انواع التصوير لك في المرة التالية عندما تلتقط صورة، فلا توجد حاجة لاختراع العجلة.





4- جرب هذة الحيلة القديمة “للسجادة الحمراء” ضع لسانك خلف أسنانك عندما تقوم بالابتسام – لتمنع الابتسامة من أن تكون واسعة جداً وأن لا تبدو كالأبلة.





5- تأكد أن شعرك يلمع، إن رذاذ اللمعان جيد لإضافة اللمعان في آخر لحظة كما تقول مصففة الشعر سيرج نورمانت والتي قامت بالعمل مع جوليا روبرتس، ريس ويزرسبون، جوليانا مور و سارا جيسكا باركر، من خلال خبرتها في العمل عبر السنين.





6- الصورة يمكن أن تسلط الضوء على مشكلة الشعر الهايش، فتأكد أن شكلك يبدو أملس ولامع “القليل من كريم الشعر أو زيت الشعر سيساعد”، نورمنت -خبيرة التصوير- تنصح إذا كنت تخاف من استخدام الكثير، ضع القليل على يدك ثم تحكم فيه بالزيادة التدريجية.





7- انظر مباشرة تجاه ضوء قبل التقاط صورتك، فعل هذا يقوم بتصغير بؤبؤ عينيك، و هذا يمنع ظهور العينين حمراء.





8- ضع بعض نقاط من قطرة العينيين “فيزين” فستساعد أن تظهر عيناك أكثر لمعاناً وأكثر استيقاظاً.





9- فكر في الزوايا. مواجهة الكاميرا من الأمام مباشرة نادرة ما تكون جيدة، بدلاً من هذا، قم بلف رأسك إلى وضع الثلاثة أرباع لتعطى عمق للملامح.





10- قف أمام حائط أبيض. استخدام خلفية بيضاء أيضاً تساعد الاعدادات الاوتوماتيكية للكاميرا لإيجاد توازن اللون الصحيح، لذلك لن يظهر لون بشرتك شاحب أو أصفر.





11- كن في المزيد من الصور! الناس الذين يعتقدون أنهم غير جذابين فى الصور يميلون إلى الظهور في أقل عدد من الصور بشكل عام. ولكن التصوير هو لعبة متوسطة النتائج، حتى كيت موس لا تجيد الصورة من أول لقطة. كلما زاد عدد اللقطات التي تدع مصورك أخذها كلما كنت سعيداً على الأرجح بواحدة أو اثنان منهم.





12- التقاط صورة من الأعلى طريقة أكثر أغرائاً من التقاط صورة من موقع أدنى. إذا كنت أطول من المصور، أجلس على مقعد.





13- تجنب الوقوف مباشرة تحت الضوء، والتي يمكن أن يلقى ظلال غريبة على وجهك. بدلاً من ذلك قف مباشرة أمام مصدر ضوء طبيعي مثل نافذة، أو من مكان حيث يواجهك ضوء خفيف من جانب وجهك.





14- قم بالامساك بشئ – ويفضل أن لا يكون كوب أحمر. الامساك بشئ مثل زهرة حمراء او قطعة فنية تساعدك على الاسترخاء وتضيف شخصية لصورتك.





15- لجعل عينيك تلمع، قم بالنظر إلى مصدر ضوء. إلى لمبة أو إضاءة زينة شجرة الكريسماس الخفيفة فهذا سيخلق لمعة جذابة في عينيك.





16- انسى قول ” cheese” وبدلاً من ذلك، فكر فى شئ مضحك. والأفضل أن تمازح المصور. فالابتسامة الطبيعية دائماً أفضل من المزيفة.





نصائح للمرأة!





في القسم السابق من المقال كانت النصائح تصلح للجنسين، لكن النصائح القادمة تتعلق بمساحيق التجميل وأمور تخص المرأة!





17- تأكدي من أن مساحيق التجميل متناسقة، يقول مارك أن فنانة التجميل للمشاهير “فيونا ستايلز”، التي تجهز الجميع من هالي باري الى جيسيكا كاستن واليزابيث بانكس للسجادة الحمراء في المهرجانات. “عندما يكون كريم الأساس باهت جداً بالنسبة للون بشرتك”. فهي تنصح، “طابقي بشرتك مع الصدر واضيفي طبقة رفيعة للرقبة إذا كانت لونها شاحب أكثر (كما هو الوضع مع معظم الناس)”





18- يجب وضع الرموش الطويلة والمسكرة، إن الموضة تحتم ذلك. “افتحي عينيك، وستكون عينيك هما النقطة المركزية فى الصورة – انك تريد ان تذهل الناس بمجرد النظر فى الصورة، لذلك فإنك تريد أن تزيد تاثير العينين مفتوحين أكثر، كلما سطع بهما الضوء، وهذا ما يجعل العيون تلمع!”.





19- قم بملئ حواجبك، حيث أنه لا تدل الحواجب فقط على شخصيتك ومشاعرك. و لكن تدل أحيانا على كل الاختلاف بين أنك تبدو مستيقظ ونشط وبين أنك تبدو شاحب على الكاميرا. يمكنك أيضاً أن تفكر فى وضع لون حواجب أغمق، أو كنت تعلم أنه سيتم تصويرك. لأن الحواجب تميل أن تبدو أخف في الصور.





20- صور تذكارية مفاجئة؟ جربي هذه الطريقة فى خمس ثواني: غطي وجهك بمنديل أو ورقة واحدة من المنديل، ثم أقرصي وجهك لتنتج اللون الوردى (نعم انها حيلة قديمة، لكنها تعمل).





21- يجب وضع ـحمر خدود!. بدون بعض من الألوان على خديك، فسيظهر خدك ذو بعدين فى الصور، استخدمي ظل وردي على خديك ليساعدك فى تشكيل وجهك.





22- جرب وضعية السجادة الحمراء: قم بوضع يدك على الفخذ، وجه زاوية جسدك إلى الجانب ووجه راسك باتجاة الكاميرا. أنها شائعة، لكنها حقاً تساعدك في الظهور أكثر نحافة وأكثر ثقة.





23- تجنب البريق الحاد على وجهك. “أى شئ لامع جداً على البشرة يمكن أن يكون مبالغ فيه فى الصورة” ستايلز تقول. “القليل من اللمعان جيد، لكن إذا كانت البشرة دهنية يمكن أن يكون اللمعان مبالغ فية و يجعلك تبدو لامع جداً. إن كنت من مدمني الظهور لامع فحاول أن تقوم بجعل وجهك يبدو غير حاد، ضع فقط بعض المحدد اللامع على أعلى الخدين وحافة الأنف فقط باستخدام ملمع بودرة فسيعطى شكل لامع بنعومة.





24- من الناحية الأخرى، وضع بعض من اللمعان تحت الرقبة يمكن أن يعطيك شكل ناعم جميل. غطى عظمتي الترقوة والأكتاف ببودرة لامعة مثل المستحضر التجميلى شانيل “ضوء القمر” و الذى يعطى النهاية المثالية.





25- ضع أحمر شفاة مشرق. أحمر الشفاة الداكن يمكن أن يقلل التاثير على الشفاه، تقول ستايلز. “توجية واضح من أحمر الشفاة الداكن. يمكن أن يظهر الشيخوخة و غير جذاب. ضع ألوان أكثر إشراقاً.



