لماذا يلجأ الأطفال الصغار للعض؟

هل لاحظت مؤخرا أن طفلك يلجئ الى العض أحياناً. قبل أن تتسرع في تأديب طفلك ، من المهم أن تفهم لماذا يستمتع طفلك بالضبط بحفر أسنانه في جلد طفل أخر .



أولاً وقبل كل شيء ، من المهم أن نفهم أن العض جزء طبيعي من الطفولة ويعض الأطفال لأسباب متنوعة. في الواقع ، يمر معظم الأطفال الصغار بمرحلة العض من عمر 1 إلى 3 سنوات وعادة ما يتوقفون من تلقاء انفسهم. وفيما يلي بعض الأسباب التي تجعل طفلك يستمتع بعض اشقائه أو الأطفال الاخرين:



1. للتعبير عن الغضب



يتعرّض طفلك لبحر من العواطف يومياً ولكنه لا يستطيع التعبير عنه تمامًا.

تخيل عدم وجود كمية كافية من المفردات لوضع مشاعرك في الكلمات. يعض معظم الأطفال الصغار نتيجة للإصابة بالإحباط والغضب لأنهم غير قادرين على التعبير عن مشاعرهم بالكلمات.



2. لانهم يعانون من آلام التسنين



إذا كان طفلك الصغير يعض كل شيء يمشي ويتحدث ، فتأكد من أن ذلك من علامات التسنين. عندما يعاني الطفل من ألم التسنين ، يمكنه اللجوء إلى العض لتخفيف الألم والتورم.



3. طريقتهم في الاستكشاف



بالنسبة للأطفال ، لا توجد طريقة أفضل لفهم واستكشاف أي شيء سوى وضعه في أفواههم. عندما تبدأ أسنانهم الصغيرة في التطور ، فإنهم يشعرون بالفضول اتجاه العالم من حولهم. من أقلام التلوين إلى أفضل صديق لهم في المدرسة ، يبدئون في قضم كل شيء واي شيء.



4. لانهم يسعون لجذب انتباهكم



مرة أخرى ، نظرًا لأن الأطفال يفتقرون إلى المهارات اللغوية لايصال ما يشعرون به ، فقد يحفرون أسنانهم في يديك لجذب اهتمامك الكامل.



5. لانهم متحمسون

يتغير العالم بسرعة بالنسبة لطفلك الصغير ، ويمكنه بسهولة التغلب على هذه التطورات. أحيانًا لا يكونون قادرين على التعامل مع الإثارة بطريقة أفضل وينتهي بهم الأمر إلى عض نظرائهم أو المقربين منهم. إنها مجرد طريقة أخرى للتعبير على أنهم غارقون ولا يعرفون ماذا يفعلون.