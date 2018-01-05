الجيش العربي السوري يواصل تقدمه باتجاه “أبو الضهور”
سباق الوصول إلى إدارة المركبات في حرستا: عناصر الحامية صامدون
الميليشيات الإرهابية تعين المنشق “جميل الصالح” قائدا لغرفة عملياتها بريف إدلب الشرقي
ارتقاء جنديَّين روسيَّين في «هجوم حميميم»
في إدلب.. 7 قرى جديدة بقبضة الجيش السوري
باريس تعمل على إعطاء مشروعية لدويلة كردية شمال سورية
تفكيك سيارة مفخخة بأكثر من 500 كغ من المواد شديدة الانفجار بريف تدمر
الدفاع الروسية تنفي تدمير 7 طائرات حربية نتيجة قصف الإرهابيين مطار حميميم
المركزي يرفع سقف التصريف من 500 إلى 5000 دولار في الشهر
الجيش يقلص سيطرة الإرهابيين في ريف إدلب.. ويثبت مواقعه في «بيت جن»
جولة أردوغان إلى أفريقيا.. الأسباب والدلالات!!
«مجلس الرقة» يفرج عن 26 داعشياً!
«تركة داعش» في سوريا: «جهاد» الغد ترعاه أيدٍ أمينة!
بالأسماء مصرع 28 إرهابيا على جبهة إدارة المركبات بحرستا
الجيش يتوغّل جنوب شرقي إدلب... ويصدّ هجوم المسلحين في حرستا

لماذا يلبس السباحون في الأولمبياد غطائين للرأس بدلاً من واحد ؟

 

عادةً ما يرتدي السباحون غطاءً للرأس أثناء السباحة في الماء، ولكن في الأولمبياد الحالي لوحظ البعض ممن يلبسون غطائين للرأس بدلاً من واحد، ترى ما السبب وراء ذلك؟.

في الأولمبياد الحالي، لوحظ على السباحة المجرية الفائزة بالميدالية الذهبية Katinka Hosszu، أنها تلبس قطعتين مختلفتين لتغطية رأسها أثناء السباحة، وهناك أيضاً سباحين آخرين لوحظ فعلهم لنفس الأمر، وهناك سببين لذلك.

السبب الأول ليساعد السباح في الحفاظ على نظارات السباحة ثابتة لكي لا تصل الماء إلى العينين وتعيق رؤيتهم تحت الماء.

أما السبب الثاني فهو يتعلق بسلاسة انزلاق الماء عن الغطاء الخارجي، فالغطاء الداخلي مصنوع من مادة Latex المخصصة لمنع وصول الماء للشعر وبهذا تحميه من المواد الكيميائية الموجودة فيه، ولكن هذه المادة غير سلسة من الخارج.

أما المادة المصنوع منها الغطاء الخارجي، فهي السيليكون والذي يعتبر أكثر سلاسة وبهذا يقلل من إمكانية إعاقة السباحين في الماء.

المصدر: وكالات

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.