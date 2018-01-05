لماذا يلبس السباحون في الأولمبياد غطائين للرأس بدلاً من واحد ؟

عادةً ما يرتدي السباحون غطاءً للرأس أثناء السباحة في الماء، ولكن في الأولمبياد الحالي لوحظ البعض ممن يلبسون غطائين للرأس بدلاً من واحد، ترى ما السبب وراء ذلك؟.





في الأولمبياد الحالي، لوحظ على السباحة المجرية الفائزة بالميدالية الذهبية Katinka Hosszu، أنها تلبس قطعتين مختلفتين لتغطية رأسها أثناء السباحة، وهناك أيضاً سباحين آخرين لوحظ فعلهم لنفس الأمر، وهناك سببين لذلك.





السبب الأول ليساعد السباح في الحفاظ على نظارات السباحة ثابتة لكي لا تصل الماء إلى العينين وتعيق رؤيتهم تحت الماء.





أما السبب الثاني فهو يتعلق بسلاسة انزلاق الماء عن الغطاء الخارجي، فالغطاء الداخلي مصنوع من مادة Latex المخصصة لمنع وصول الماء للشعر وبهذا تحميه من المواد الكيميائية الموجودة فيه، ولكن هذه المادة غير سلسة من الخارج.





أما المادة المصنوع منها الغطاء الخارجي، فهي السيليكون والذي يعتبر أكثر سلاسة وبهذا يقلل من إمكانية إعاقة السباحين في الماء.



