لماذا يعزف ترامب عن إعلان حرب على إيران؟

لم يعلن الرئيس الأمريكي حربا على إيران ردا على استهداف الحرس الثوري الإيراني لقواعد عسكرية أمريكية في العراق.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني، امس الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة وجهها إلى الأمة الأمريكية بعد أن نفذت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، أن واشنطن ستكتفي بفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني.



وشرح السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف لماذا أحجم ترامب عن إعلان حرب على إيران، حيث قال في تغريدة على موقع "تويتر" إن احتمال الحرب مع إيران لا يحظى بتأييد الأمريكيين وكان يمكن أن "تقبر" (الحرب) ترامب لو أعلنها.