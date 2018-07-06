لماذا يخاف الرجل من المرأة الذكية؟

كما هو معروف عن المرأة بإنها تتميز بالعاطفة والحنان، واعتمادها بشكل أساسي على الرجل، لكن ماذا إن وجد الرجل في المرأة الذكية عكس ذلك ؟هل فعلا يخاف الرجل من المرأة الذكية ؟وما هي الصفات التي يفضلها الرجل في المرأة ؟



هل يخاف الرجل من المرأة الذكية ؟



في بعض الأحيان تجد الرجل معجبا بأفكار فتاة بل ويجد المتعة في مناقشتها ومعرفة هذه الأفكار والإعجاب بها، ولكن في النهاية يبقى اختيار الرجل النهائي لشريكة العمر هو اختيار الفتاة المسالمة التي لا تعارض كثيرا.



من أسباب هذا التفكير عند الرجل



1- شعور الرجل بأن المرأة تستطيع أن تدير حياتها بدونه



حيث أنها تظهر ذكائها وقدرتها على تدبر أمورها بدون مشاركته.



2- يكره الرجل الشعور بالتقليل من شأنه، ومعاملته كالآخرين.



3- شعور الرجل بأنه أمام امرأة بعقل دون روح.



4 - غالبا تختلف المرأة الذكية في مشاعر الغيرة عن الأخريات وهو عكس ما يريده الرجل بطبيعته.



5 - صراحة المرأة الزائدة والتي قد تسبب لها ولمن معها المشاكل.



6- حسب علماء النفس فإن الرجل بشكل عام لا يحب التساوي مع المرأة، وذلك بسبب اللاوعي الفكري لديه ، ليس نقصا في الرجولة كما يعتقد البعض.



7- يخاف الرجل أن تنافسه المرأة على الفرص المتاحة وأن تكون في مركز أعلى منه.



8- يفضل الرجل أن يظهر بصورة المسيطر والمسؤول الأول والأخير.



9- أحيانا قد يصل الأمر للتعدي لفظيا أو جسديا بسبب هذا الشعور بالندية سواء كان في العلاقات العاطفية وأحيانا العمل.



10- الشعور بالملل أيضا قد يكون أحد الأسباب، بسبب ظهور المرأة أحيانا بالشخص العقلاني كثيرا والمتفلسف الخالي من العاطفة.



11- يفضل الرجل المرأة التي تختلف أولوياتها عنه، وهذا قد يفسر رغبة الرجل في الارتباط بفتاة لا تعمل أو تفضل النجاح الشخصي على الحياة

العاطفية.



12- يجد الرجل المرأة الذكية أقل جاذبية غالبا فاهتمامها بالعقل أكبر من اهتمامها بمظهرها.



صفات المرأة الذكية



تتميز المرأة الذكية بعدة صفات تجعلها مختلفة عن أي امرأة أخرى



- الإرادة القوية



دائما ما تملك المرأة الذكية الإرادة القوية التي تمكنها من تخطي أي فشل والسعي للنجاح، وتحقيق أهدافها في النهاية.



- الحزم



تمتلك المرأة الذكية أسلوب الحزم في قراراتها، والقيام بالأمور المهمة في حياتها بما يتناسب مع أنوثتها في النهاية.



الثقة في النفس



تثق المرأة الذكية في نفسها وفيما تفعله، وتملك أيضا الثقة في قدراتها، كل ذلك مع الحرص على عدم الغرور.



رفض السيطرة عليها



غالبا ما ترفض المرأة الذكية أي محاول للسيطرة على أفكارها أو قرارتها أو محاولة تحديد الاهتمامات التي يجب أن تكون في أولوياتها.



صعوبة إيجاد شريك الحياة



فهي دائما ما تبحث عن الرجل الذي يكون على مستوى تفكيرها، لذلك تجدها دائما ما تبحث عن مواصفات خاصة تصعب عليها عملية إيجاد الشريك

المناسب لها.



تتجنب القيل والقال



لا تهتم المرأة الذكية كثيرا بالكلام حولها، ولا يجذبها الجلوس للتحدث في أمور تضيع من وقتها والكلام عن الناس فقط تنشغل بحالها.



الطموح



دائما تتميز المرأة الذكية بالطموح والسعي لتطوير نفسها للأفضل دائما وتحقيق النجاح.



لديها القدرة على التواصل



فالمرأة الذكية تتميز بقدرتها على اختيار كلماتها وثقتها في كلامها وأسلوبها لإدارة الحوار بشكل جيد، مما يخلق اتصال جيد مع الطرف الآخر.



الصفات التي يفضلها الرجل في المرأة



يشترك الرجال في بعض الصفات التي يحبون وجودها في المرأة ، وإن كان لكل قاعدة شواذ إلا أنه يمكن القول أن الرجل بشكل عام يفضل الصفات الآتية:



الرومانسية



يفضل الرجل المرأة الرومانسية التي تظهر مشاعرها وتعبر عنها من خلال بعض الأفعال كعشاء رومانسي مثلا أو من خلال الكلام .



اهتمامها بالرجل



يحب الرجل الشعور الدائم باهتمام المرأة به والاطمئنان دائما عليه وبكل ما يخصه من اهتمامات وهوايات.



الثقة



يفضل الرجل الشعور بالثقة في أفعال المرأة ولا يشعر بالقلق أو التوتر في اتخاذها لقرار ما.



تترك له مساحة خاصة



فهو لا يفضل من تظل مراقبة له ولتصرفاته وتحاصره بالاتصالات بشكل مستمر، يجب أن تكون المرأة ذكية في تعاملها وتترك له الحرية قليلا.



الصدق



أساس الثقة في العلاقة هو الصدق، فالرجل يفضل أن تكون المرأة بقدر المسؤولية الممنوحة لها وأن تصدق في كل تصرفاتها وكلامها معه.



المرأة المرحة



الابتسامة وصنع جو مرح كلها أمور يحبها الرجل فهو لا يحب الشعور دائما بالجدية والتعامل بشكل بعيد عن التفاؤل في الحياة