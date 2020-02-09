الجيش يتقدم شمال «سراقب» ووحداته تلتقي القادمة من ريف حلب في «العيس»
محافظة إدلب :أي بلدة ستوقّع على المصالحة ستكون في أمان
إيران تعلن استعدادها للتوسط بين دمشق وأنقرة
الأمم المتحدة: 27 ألف “إرهابي” أجنبي في سورية والعراق
الدفاع الروسية: المسلحون نفذوا أكثر من 25 اعتداء على منطقة “خفض التصعيد” خلال 24 ساعة
وحدات الجيش تنهي عمليات تمشيط مدينة سراقب بالكامل من المفخخات والألغام
الجيش يطوّق العيس: نحو استكمال السيطرة على «M5»
تعزيزات تركية في ريفَي الرقة والحسكة وموسكو ترفض أيّ توسع تركي جديد
ما هي الأهمية الاستراتيجية لسيطرة الجيش على مدينة سراقب في ادلب؟
وحدات الجيش تحرر قريتي محاريم وتل كراتين وتلاحق فلول الإرهابيين بريف إدلب الشرقي
الطائرات الإسرائيلية استغلت طائرة مدنية للاحتماء من منظومة الدفاع الجوي السورية
الجيش يحرر قرية زيتان بريف حلب الجنوبي وتتابع عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية
عن الفيس والشعب والسلطة وعبد الحميد السراج
الجعفري: سورية لن تتوانى في تخليص إدلب من سيطرة التنظيمات الإرهابية
الجيش يدخل مدينة سراقب ويبدأ تمشيطها من مخلفات الإرهابيين
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

لماذا يحدث التهاب بملتحمة العين عند الأطفال؟

تعد حساسية العين عند الأطفال والمعروف بالتهاب الملتحمة التحسسي، هو أحد الأمراض التي تؤثر على الرؤية وتسبب اهتزاز في الرؤية كما أنها قد تسبب العدوى.

وأشارت الطبيبة مونيكا نيهاوس إلى أن التهاب الملتحمة الدى الأطفال يرجع لأسباب عدة، مثل البكتيريا أو الفيروسات أو العوامل الخارجية مثل الرياح أو جسم غريب.

وبيّنت طبيبة الأطفال الألمانية أن أعراض التهاب الملتحمة تتمثل في احمرار العين وتورمها والشعور بحرقان وحكة والتصاق الجفن، مع قيح أصفر إذا كان السبب يرجع إلى البكتيريا وقيح مائي إذا كان السبب يرجع إلى الفيروسات.

وقدت الأطباء مجموعة من الارشادات والنصائح للحماية من الإصابة بحساسية العين عند الأطفال، وهي:

-اتباع إرشادات النظافة والاهتمام بالنظافة الشخصية من خلال غسل اليد والوجه باستمرار.

-عدم الخروج في الطقس المحمل بالأتربة والغبار.

-الاهتمام بنظافة المفروشات وأغطية السرير.

-التقليل من الخروج في وقت انتقال حبوب اللقاح، كما يمكن ارتداء النظارات الشمسية لحماية العين من الأتربة.

كما أكدت الطبيبة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاج الالتهاب على وجه السرعة، نظراً لأنه يعد مرضاً معدياً جداً، لذا لا يجوز أن يذهب الطفل إلى المدرسة أو رياض الأطفال حتى يتماثل للشفاء.

ويعتبر التهاب الملتحمة من أكثر الأمراض المعدية التي تنتقل بين الطلاب في المدرسة، وللوقاية منها ينبغي أن تذّكري طفلك بعدم لمس عينيه أو أنفه أو فمه، ويجب على الطفل المريض تجنب الذهاب إلى المدرسة حتى لا ينشر العدوى، حيث أن العدوى بالتهاب الملتحمة تحدث باللمس.