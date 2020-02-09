لماذا يحدث التهاب بملتحمة العين عند الأطفال؟

تعد حساسية العين عند الأطفال والمعروف بالتهاب الملتحمة التحسسي، هو أحد الأمراض التي تؤثر على الرؤية وتسبب اهتزاز في الرؤية كما أنها قد تسبب العدوى.



وأشارت الطبيبة مونيكا نيهاوس إلى أن التهاب الملتحمة الدى الأطفال يرجع لأسباب عدة، مثل البكتيريا أو الفيروسات أو العوامل الخارجية مثل الرياح أو جسم غريب.



وبيّنت طبيبة الأطفال الألمانية أن أعراض التهاب الملتحمة تتمثل في احمرار العين وتورمها والشعور بحرقان وحكة والتصاق الجفن، مع قيح أصفر إذا كان السبب يرجع إلى البكتيريا وقيح مائي إذا كان السبب يرجع إلى الفيروسات.



وقدت الأطباء مجموعة من الارشادات والنصائح للحماية من الإصابة بحساسية العين عند الأطفال، وهي:



-اتباع إرشادات النظافة والاهتمام بالنظافة الشخصية من خلال غسل اليد والوجه باستمرار.



-عدم الخروج في الطقس المحمل بالأتربة والغبار.



-الاهتمام بنظافة المفروشات وأغطية السرير.



-التقليل من الخروج في وقت انتقال حبوب اللقاح، كما يمكن ارتداء النظارات الشمسية لحماية العين من الأتربة.



كما أكدت الطبيبة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاج الالتهاب على وجه السرعة، نظراً لأنه يعد مرضاً معدياً جداً، لذا لا يجوز أن يذهب الطفل إلى المدرسة أو رياض الأطفال حتى يتماثل للشفاء.



ويعتبر التهاب الملتحمة من أكثر الأمراض المعدية التي تنتقل بين الطلاب في المدرسة، وللوقاية منها ينبغي أن تذّكري طفلك بعدم لمس عينيه أو أنفه أو فمه، ويجب على الطفل المريض تجنب الذهاب إلى المدرسة حتى لا ينشر العدوى، حيث أن العدوى بالتهاب الملتحمة تحدث باللمس.