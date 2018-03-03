لماذا يتسبب الفطر بالهلوسة؟

ونشرت مجلة "Evolution Letters"، أن علماء من جامعة أوهايو درسوا ثلاثة أنواع من الفطريات، التي تفرز مادة السيلوسيبين (مركب كيميائي مهلوس يوجد في أكثر من 200 نوع من الفطر)، فتبين أن هذه الفطريات تفرز مادة السيلوسيبين لحماية نفسها من الحشرات، التي تتنافس معها على موارد النمو كالماء. وهذا ما أظهرته دراسات سابقة حول غياب النمل الأبيض (الذي يتغذى على الخشب) في الأوساط التي ينمو فيها الفطر.