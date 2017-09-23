لماذا نظهر دائماً بشكل غريب في الصور؟

إذا كان هناك شيئاً أكثر إحباطاً من سماع صوتك عبر المسجل فهو النظر إلى صورة قديمة لأصدقائك ثم تلاحظ في ركن بعيد من الصورة شخصاً ما ينظر إليك نظرة غريبة ومريبة ثم تدرك .. يا إلهي أنه أنا لقد تأكدت مراراً وتكراراً.. إنه أنت، حسناً ولكن هذا بالتأكيد ليس ذلك الشخص الذي تتلهف لرؤيته كل يوم في المرآة أو الذي تراه مصادفة في زجاج النوافذ وشاشات الكومبيوتر المعتمة.

بعد تلك الصدمة إليك الأخبار الجيدة، أن تبدو مختلفاً في الصور الفوتوغرافية هو أمر طبيعي جداً وذلك لعدة أسباب، أولها وأهمها أن كل صورة نراها لأنفسنا هي “إنعكاس” لنا بينما الصورة التي نراها في المرآة هي صورة “معكوسة” لنا، في الواقع الصورة المقلوبة او المعكوسة هي الصورة التي اعتدت عليها وأحببتها طوال فترة حياتك.