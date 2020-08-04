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لماذا لا يجب على الأطفال ارتداء الكمامة

أخبرت الطبيبة الروسية الشهيرة ومقدمة برنامج الصحة، يلينا ماليشيفا أنه لا يجب على الأطفال ارتداء الكمامة في أي حال من الأحوال.


وأجابت الطبيبة إحدى متابعاتها على الانستغرام، التي طلبت منها تقييم قرار وضع الكمامة على الأطفال حديثي الولادة، الذي صدر في كازخستان، أجابت بأن هذا غير مقبول، لأن هذا الإجراء يمكن أن يكون خطيرًا على الأطفال.


وذكرت الطبيبة أنه في الولايات المتحدة كانت هناك حالتان لوفاة أطفال كانوا يرتدون كمامات، وأوضحت ماليشيفا أن هذا يرجع إلى حقيقة أن الأطفال لديهم جهاز تنفسي غير مكتمل.


إضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن الأطفال لا يشكلون أي تهديد للبالغين، وأنه وفقًا للجمعية الأمريكية لأطباء الأطفال، فإن التباعد الاجتماعي ليس مطلوب مع الأطفال.