لماذا لا تنبت البذور والحبوب التي يجمعها النمل تحت الأرض؟

للنمل فوائد عديدة فهو يهوي التربة ويسمدها ويغذيها ويلقح الأزهار، كما أنه يشكل غذاءً لبقية المخلوقات، فهو حلقة رئيسية في توازن البيئة، إضافة إلى الفوائد الكثيرة لقرصة النمل.

أغلب بيوت النمل ومستعمراتها تحت الأرض وتتوافر فيها كافة المقومات لإنبات الحبوب التي تقوم بتجميعها لتكون مصدر الغذاء لها وهذا ما دعى بعض العلماء للبحث لماذا كل تلك الحبوب المخبأة تحت الأرض في ظل توافر المياه والبيئة المناسبة لا تنبت على الإطلاق وقام فريق متخصص من العلماء بدراسة تلك الحالة وتوصلوا على عدة معلومات غريبة.

اكتشف العلماء أن النمل بعدما يقوم بجمع الحبوب والبذور التي يحتاجها ويقتات عليها ويخبئها تحت الأرض يقوم بكسرها إلى نصفين، لأن الحبوب إذا شُطرت إلى نصفين لا تنبت حتى وإن توفرت لها البيئة المناسبة، ولكنهم تعجبوا من شطر النمل لحبة الكزبرة (من ذوات الفلقتين) إلى أربعة أجزاء، وبعد البحث اكتشفوا أن حبة الكزبرة بإمكانها أن تنبت إذا شُطرت لنصفين ولكنها لا تنبت إذا شُطرت إلى أربعة أجزاء.

وبالنسبة للحبوب التي يمسها البلل أو تطولها الرطوبة، فيقوم بنشرها في الشمس بشكل دوري منظم حتى لا تتلف.



المصدر: وكالات