لماذا لا تبتسم عارضة الأزياء ؟!

حين ترتدي ثياباً فاخرة، مثل التي يرتديها عارضات الأزياء في معارض عالمية مثل أسبوع نيويورك للموضة، هل سترسم ابتسامة على وجهك من دون استئذان؟





الأرجح أن الجواب سيكون نعم.





لكن هل طرحت على نفسك يوماً السؤال التالي: لماذا لا تبتسم عارضات الأزياء أمام الجمهور؟ ولماذا تظهر العارضات بوجوه عبوسة؟.





الأمر ليس صدفة ماكرة، بل هو شيء مخطط له ومقصود، حسب عدد من عارضات الأزياء. أما السبب الرئيسي فهو أن المصممين يريدون أن يركز الجمهور على اللباس، الذي يتم عرضه وليس على ابتسامة العارضات، حتى لا يشوّش ذلك على تركيز المتابعين.





وتقول العارضة السلوفاكية كلارا، البالغة من العمر 18 عاماً، “أثناء العرض أحاول أن أفكر في أشياء حزينة، مثل قطتي التي دهستها حافلة”.





إذاً الأمر يتجاوز عدم التبسم إلى تعمد التفكير في أشياء حزينة لقمع أي ابتسامة محتملة.





وتروي العارضة السابقة فيكتوار ماسون دوسير، في كتابها عن عروض الأزياء “مذكرات عارضة”، الإرشادات التي تلقتها من المشرفين عليها في مهنتها.





وكتبت “تعلمت أن أخفض رأسي قليلاً، وأن أرفع عيني قليلاً لأحصل على نظرة قاتلة، وأن أمسح عن وجهي كل ملامح التعبير، وخصوصاً ألا أبتسم، لأبدو منفصلة عن العالم العادي”.





ويرى العارض الفرنسي ماتيو فيو، 22 عاماً، أن السبب في ذلك بسيط جدا، فالمصممون “يريدون أن يعرضوا الأزياء وليس وجوهنا، فإن ابتسمنا قد نجذب الأنظار إلينا، لا إلى الملابس”.



