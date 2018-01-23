لماذا تُنصَح الأم المرضعة بتناول الأطعمة الحارة؟

تحرص الأم المرضعة على تناول الأكل الصحي غالبا، كونها مصدر غذاء الطفل الأول، لذا تركز على مأكولات تحتوي فيتامينات وذات قيمة غذائية عالية.

وتحاول كثير من الأمهات المرضعات تفادي بعض الأطعمة خاصة الحارة منها، لأنهن يعتقدن أن تناولها قد يؤدي للغازات عند الأطفال ويعرضهم للتهيج.

وتحاول كثير من الأمهات المرضعات تفادي بعض الأطعمة خاصة الحارة منها، لأنهن يعتقدن أن تناولها قد يؤدي للغازات عند الأطفال ويعرضهم للتهيج.

وفي هذا الصدد، أوصى باحثون بريطانيون بضرورة أن تهتّم الأم بتناول أطعمة حارة أثناء فترة الرضاعة، لتتجنب مشكلة مزاجية وانتقائية الطفل في الكبر.

وفي هذا الصدد، أوصى باحثون بريطانيون بضرورة أن تهتّم الأم بتناول أطعمة حارة أثناء فترة الرضاعة، لتتجنب مشكلة مزاجية وانتقائية الطفل في الكبر.