وحدات من الجيش تتصدى لهجوم تنظيم جبهة النصرة على نقاط عسكرية بريف اللاذقية الشمالي وتقضي على 13 من إرهابييه
أنقرة أكدت أنها لن تتراجع عن عدوانها.. وواشنطن طالبت بضبط النفس
الغرب يدين عدوان أردوغان وروسيا تحذر من النوايا الأمريكية المبيتة في سورية
من دون تقدم.. عدوان أردوغان على عفرين يتواصل
أهالي البويضة يطوون صفحة التهجير القسري
الجيش وحلفاؤه يبدأون بقضم القرى في الجيب المحاصر جنوب شرق خناصر
تنظيم مشردي الإعمار
روسيا قلقة من مبادرة فرنسا عقد اجتماع أممي حول سوريا
الجيش يتابع تقدمه ويحرر 8 قرى بريفي إدلب وحلب
مجلس الشعب يقر القانون الخاص بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج سورية
بونداريف: واشنطن لن تتمكن من خلق “مركز قوة” لها في سوريا
استشهاد 5 مدنيين وإصابة 8 آخرين جراء سقوط قذائف على باب توما بدمشق
«الهيئة» المعارضة تتلقى أوامرها من الرياض قبل زيارتها لموسكو
«أبو الضهور» في يد الجيش
حول زواج المسيار بين المجلسين

لماذا تُنصَح الأم المرضعة بتناول الأطعمة الحارة؟

 

تحرص الأم المرضعة على تناول الأكل الصحي غالبا، كونها مصدر غذاء الطفل الأول، لذا تركز على مأكولات تحتوي فيتامينات وذات قيمة غذائية عالية.

وتحاول كثير من الأمهات المرضعات تفادي بعض الأطعمة خاصة الحارة منها، لأنهن يعتقدن أن تناولها قد يؤدي للغازات عند الأطفال ويعرضهم للتهيج.

وفي هذا الصدد، أوصى باحثون بريطانيون بضرورة أن تهتّم الأم بتناول أطعمة حارة أثناء فترة الرضاعة، لتتجنب مشكلة مزاجية وانتقائية الطفل في الكبر.

كما أن الأطباء لم يتوصلوا لأي أدلة تبين أن نكهات الطعام القوية تؤثر على الأطفال، موضحين أن تناول الأم المرضعة لمجموعة منوعة من النكهات، بما فيها الأطعمة الحارة، أمر يُعنى بتعزيز حاسة التذوق لدى الأطفال، وحثهم على تناول كل شيء لاحقا.



 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.