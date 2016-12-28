لماذا تُخفف إضاءة الطائرة عند الإقلاع والهبوط؟

معظمنا يعلم أن أضواء الطائرة تُخفف عند الإقلاع والهبوط ولكننا لا نعلم السبب، لذا كشف أحد الطيارين عن السبب الحقيقي لهذا الأمر.

وأوضح الطيار البريطاني، باتريك سميث، أن هناك ضرورة لتخفيف إنارة المقصورة كإجراء احترازي في حالة حدوث طارئ ما، وقال: «تعتيم الإضاءة يمنح العينين القدرة على التكيف مع الظلام».

وأضاف السيد سميث: إن «هذا الأمر يساعد في عدم حدوث العمى «المؤقت» بشكل مفاجئ إذا وقع حدث ما وانقطعت الإنارة، وهو ما يؤدي إلى الاصطدام بالأبواب في ظل الظلام وانتشار الدخان».

ويساعد تخفيف الإضاءة أيضاً على كشف إشارات ومسارات الطوارئ المضاءة بوضوح أكبر، وذكر السيد سميث أن العين تحتاج إلى 10 دقائق تقريباً للتكيف مع الظلام، لذا يمكننا كسب المزيد من الوقت الثمين في حالات الطوارئ عن طريق تعتيم الإضاءة. وأكد طيار آخر وهو، كريس كوك، أن الإضاءة الخافتة تسمح للعيون بالتكيف مع الظلام، وقال موضحاً: «تخيل نفسك في غرفة ساطعة الإضاءة بصورة غير عادية ومملوءة بالعقبات، ليقوم أحدهم بإطفاء الإنارة ويطلب منك الخروج بسرعة».

المصدر: وكالات