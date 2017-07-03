لماذا تقشعر أبداننا خلال الاستماع للموسيقا؟

أظهرت الدراسات أن ما يقارب من ثلثي الأشخاص يشعرون برعشةٍ خلال سماع مقطوعة موسيقية تخطف الأنفاس والألباب، حيث يطلق على هذا الشعور اسم القشعريرة.

ويحاول العلم معرفة سبب إثارة القشعريرة في المرتبة الأولى، واقترح بعض العلماء أن تكون القشعريرة استبقاء تطورياً لأسلافنا القدامى الذين أبقوا أنفسهم دافئين من خلال طبقة ماصة للحرارة متموضعة تحت شعر بشرتهم مباشرةً.

الشعور بالقشعريرة هو تغير مفاجئ في درجة الحرارة، كالتعرض لنسيم بارد خلال يوم مشمس مثلاً، ما يجعل الأشعار تنتصب مؤقتاً ثم ترتخي معيدة الطبقة الماصة إلى مستواها الطبيعي.

ومنذ اختراع الملابس، تناقصت الحاجة لهذه الطبقة الماصة للحرارة ولكن البنية الفيزيولوجية لازالت على حالها ومن الممكن أنها قد تعدلت لتشكل هذه الرعشة الحسية استجابةً للمؤثرات المثيرة للعواطف كالجمال الخارق في الطبيعة أو الفن.

وكشفت الدراسات أن هناك ما يعادل 55 إلى 86 في المئة من الأشخاص يستطيعون الشعور بها، وكلما كان الشخص مُندمجًا ذهنياً مع الموسيقا كان أكثر عرضة لأن يشعر بالقشعريرة كنتيجة لتركيز انتباهه بشدّة في العامل المثير.

وأظهرت نتائج بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يندمجون ذهنياً في الموسيقا، ويركزون في جزيئاتها بدلاً من الاستماع وحسب، يشعرون بهذه الرعشة أكثر وبدرجة أكبر من غيرهم.

وكالات