لماذا النساء يعشن أكثر من الرجال
توصل باحثون من ألمانيا والدنمارك إلى أن النساء يعشن أكثر من الرجال بسبب الخصائص البيولوجية.
وقد قام الباحثون بتحليل متوسط العمر أثناء تجارة الرقيق في جزيرة ترينيداد في الفترة ما بين 1498-1807 وأثناء انتشار وباء الحصبة في أيسلندا والمجاعة في أيرلندا والسويد وأوكرانيا. واتضح أن النساء بقين على قيد الحياة لفترة أطول من الرجال في كل تلك المناطق، باستثناء جزيرة ترينيداد.
ومن الجدير بالذكر أن متوسط العمر للرجال شكل 18.17 عاما وللسناء 22.4 عاما خلال فترة المجاعة في أيرلندا في الفترة ما بين 1845-1849، بينما كان الرجال والنساء يعيشون حوالي 38 عاما قبل المجاعة.
ويسفر الباحثون هذه الظاهرة بالأسباب البيولوجية، لكنهم لم يوضحوا ما هي ميزة المرأة. ولاحظ الخبراء أن ارتفاع نسبة إنتاج التستوستيرون يقصر من عمر الرجل ويخل من عمل جهاز المناعة، في حين أن هرمون الاستروجين لدى النساء، على العكس لديه تأثير مضاد للالتهابات.
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