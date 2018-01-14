لماذا النساء يعشن أكثر من الرجال

وقد قام الباحثون بتحليل متوسط العمر أثناء تجارة الرقيق في جزيرة ترينيداد في الفترة ما بين 1498-1807 وأثناء انتشار وباء الحصبة في أيسلندا والمجاعة في أيرلندا والسويد وأوكرانيا. واتضح أن النساء بقين على قيد الحياة لفترة أطول من الرجال في كل تلك المناطق، باستثناء جزيرة ترينيداد.

وقد قام الباحثون بتحليل متوسط العمر أثناء تجارة الرقيق في جزيرة ترينيداد في الفترة ما بين 1498-1807 وأثناء انتشار وباء الحصبة في أيسلندا والمجاعة في أيرلندا والسويد وأوكرانيا. واتضح أن النساء بقين على قيد الحياة لفترة أطول من الرجال في كل تلك المناطق، باستثناء جزيرة ترينيداد.

ومن الجدير بالذكر أن متوسط العمر للرجال شكل 18.17 عاما وللسناء 22.4 عاما خلال فترة المجاعة في أيرلندا في الفترة ما بين 1845-1849، بينما كان الرجال والنساء يعيشون حوالي 38 عاما قبل المجاعة.

ومن الجدير بالذكر أن متوسط العمر للرجال شكل 18.17 عاما وللسناء 22.4 عاما خلال فترة المجاعة في أيرلندا في الفترة ما بين 1845-1849، بينما كان الرجال والنساء يعيشون حوالي 38 عاما قبل المجاعة.