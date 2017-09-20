لماذا اغتيل مسؤول عقارات “تحرير الشام” في ادلب؟

اغتال مجهولون بعيارات نارية، اليوم الاثنين 18 أيلول، ما يدعى بـ “مسؤول العقارات” في “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) المدعو “أبو ياسر الشامي” في مدينة حارم قرب الحدود التركية بإدلب ضمن حملة الاغتيالات التي طالت مسؤولي الهيئة وفي مقدمتهم “الشرعيون” الذين زهقت أرواح ثلاثة منهم في أسبوع.

وأكدت مصادر أهلية في ادلب أن القتيل “الشامي” سبق وأن استولى باسم الهيئة على الكثير من العقارات للسكان بحجة أنها كبيرة ويجب أن يكون ريعها لـ “بيت مال المسلمين” أي للهيئة، ورجحت أن تكون عملية اغتيال “مسؤول العقارات” في الهيئة “جنائية” من المزارعين الممتعضين من سياسته المجحفة بحقهم.