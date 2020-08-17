لم يعد هناك سوريون عالقون على الحدود مع لبنان بسبب كورونا

كشف مصدر مسؤول في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان أن تعميم وزارة الداخلية الذي صدر اليوم مدد فترة صلاحية تحليل الكشف عن فيروس كورونا للسوريين الداخلين إلى البلاد حتى 96 ساعة بدلاً من 24 ساعة، معتبراً أن هذا الموضوع سهّل كثيراً على السوريين الدخول إلى البلاد باعتبار أنه من المستحيل أن تتجاوز مدة التحليل 96 ساعة.



وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أنه لم يعد هناك سوريون عالقون على الحدود مع لبنان وأن 99،99 بالمئة من السوريين بحوزتهم تحليل «pcr»، وأي سوري ليس بحوزته هذا التحليل يتم الحجر عليه مباشرة.



المصدر كشف أن الفريق الوزاري المعني بالتصدي لوباء فيروس كورونا وافق على دخول 560 لبنانياً إلى سورية، مؤكداً أن الأمور بدأت تنحلل شيئاً فشيئاً.



ولفت المصدر إلى أن الجديد في التعميم السماح للسيارات العامة والخاصة التي تريد إيصال المسافرين إلى لبنان بإيصالهم إلى الحدود اللبنانية ومن ثم العودة من دون تحليل لـ”pcr” وفق التعليمات والأنظمة الجمركية.



وبيّن المصدر أنه تم تطبيق القرار المتضمن إلزام السوريين القادمين إلى البلاد تصريف 100 دولار إلى الليرة السورية بدءاً من بداية الشهر الحالي، مؤكداً أنه لم توجد مشاكل في هذا الموضوع حتى الآن.