لم تغادر منزلها منذ 5 سنوات... والسبب غريب

كشفت سيدة بريطانية أنها لم تغادر منزلها منذ نحو 5 سنوات، بسبب إصابتها بحالة فوبيا نادرة.

وعانت جيني أونيل (33 عاماً) من نوبة فزع في عام 2014، بعد 9 أشهر من ولادة ابنتها بروك، حيث كانت تقل ابنتها الكبرى أوليفيا إلى المدرسة، عندما شعرت بتجمد ساقيها، وانتابتها قشعريرة غريبة سرت في جسدها.

ومنذ ذلك الوقت، لم تعد السيدة أونيل تجرؤ على مغادرة المنزل، فكلما أرادت الخروج إلى الشارع، تشعر بنوبة من خفقات القلب وضيق التنفس، لتعود مسرعة إلى الداخل، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتشعر أونيل باليأس من العثور على حلّ لمشكلتها، التي تسببت بفقدانها لجميع صديقاتها، بل ولم تتمكن من أن تكون موجودة مع طفلتها بروك في أول يوم لها بالمدرسة.

وفي حديثها عن قلقها، قالت السيدة أونيل: "لقد دمر حياتي تماماً، إنه أمر مروع، لقد مكثت في هذا المنزل منذ ما يقرب من 5 سنوات".



وأضافت: "اعتدت أن أكون أكثر شخص يحب الخروج يمكن أن تقابله على الإطلاق، لكنني الآن لا أستطيع الوصول إلى أبعد من الشارع الذي أقيم فيه. يمكنني تجاوز بوابة الحديقة، لكنني أتجمد عند هذا الحد، ولا أستطيع الاستمرار، لأعود ثانية بسرعة إلى الداخل".

ووصف الأطباء للسيدة أونيل بعض الأدوية المهدئة ومضادات الاكتئاب دون جدوى، وجربت أيضاً العلاج السلوكي المعرفي، لكنها غير قادرة على الخضوع لأنواع أخرى من العلاج، لأنها تحتاج إلى خروجها من المنزل.