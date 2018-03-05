إقرار قوانين حول الرشوة والأحراج
لليوم السابع على التوالي.. التنظيمات الإرهابية في الغوطة تواصل احتجاز المدنيين وتمنعهم من المغادرة
إصابة 7 مواطنين في اعتداء جديد لإرهابيي (جبهة النصرة) بالقذائف على مشفى تشرين بدمشق
الجيش يحقق تقدماً جديداً في عملياته ضد إرهابيي (جبهة النصرة) بالغوطة ويكبدهم خسائر بالأفراد والعتاد
«النصرة» تخطط لاستهداف قافلة المساعدات إلى الغوطة..و روسيا تؤكد التزامها بتنفيذ القرار 2401
ميليشيات الجنوب تحضر لمهاجمة مواقعه لتخفيف الضغط عن الغوطة
الجيش في وسط الغوطة: عزل الفصائل وفصل المنطقة
رفع تذكرة النقل الداخلي يثير استياء المواطنين
منظمة «إسرائيلية» في الغوطة الشرقية: عمالة ملتحية… بستار «إنساني»
أخبار المساء
«الدفاع الروسية»: واشنطن تستخدم التنف كغطاء للإرهابيين
الجيش يستعيد السيطرة على بلدة النشابية وعدد من القرى في الغوطة
مدينة تل رفعت تودع السلاح وتبدأ حياتها
معركة إعادة الإعمار
الجيش يسيطر على على أوتايا وحزرما والشيفونية وتوقع استعادة الغوطة خلال شهر

لليوم السابع على التوالي.. التنظيمات الإرهابية في الغوطة تواصل احتجاز المدنيين وتمنعهم من المغادرة

 

منع تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية التابعة له المدنيين المحاصرين في الغوطة من الخروج عبر الممر الآمن المحدد عبر مخيم الوافدين وذلك لليوم السابع على التوالي.
 
ولا تزال المجموعات الإرهابية في الغوطة تمنع المدنيين من الخروج حيث لم يخرج أي مدني حتى الآن رغم بدء فترة التهدئة عند الساعة التاسعة صباحا مبينا أن سيارات الاسعاف وحافلات النقل تنتظر على طرف الممر الامن في مخيم الوافدين تمهيدا لنقلهم إلى مركز الإقامة المؤقتة في الدوير بريف دمشق المجهز مسبقا بكل الخدمات الأساسية من أماكن سكن وإطعام ومركز صحي وغيرها.
 
وتنتشر في عدد من قرى وبلدات الغوطة مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة تحتجز المدنيين وتعتدي بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة دمشق ومحيطها إضافة إلى استهدافها الممر الآمن المحدد لخروج المدنيين بغية دب الذعر في نفوسهم وإجبارهم على البقاء في الغوطة لاتخاذهم دروعا بشرية والمتاجرة بهم والسطو على ممتلكاتهم والمساعدات التي يتم إيصالها إليهم.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.