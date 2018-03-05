لليوم السابع على التوالي.. التنظيمات الإرهابية في الغوطة تواصل احتجاز المدنيين وتمنعهم من المغادرة

منع تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية التابعة له المدنيين المحاصرين في الغوطة من الخروج عبر الممر الآمن المحدد عبر مخيم الوافدين وذلك لليوم السابع على التوالي.

ولا تزال المجموعات الإرهابية في الغوطة تمنع المدنيين من الخروج حيث لم يخرج أي مدني حتى الآن رغم بدء فترة التهدئة عند الساعة التاسعة صباحا مبينا أن سيارات الاسعاف وحافلات النقل تنتظر على طرف الممر الامن في مخيم الوافدين تمهيدا لنقلهم إلى مركز الإقامة المؤقتة في الدوير بريف دمشق المجهز مسبقا بكل الخدمات الأساسية من أماكن سكن وإطعام ومركز صحي وغيرها.