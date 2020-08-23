لليوم الثاني والعشرين الحسكة عطشى... والهلال الأحمر يناشد الأمم المتحدة

أكثر من مليون مدني في محافظة الحسكة يعانون من العطش نتيجة قطع المياه عن المحافظة من القوات التركية منذ قرابة الـ22 يوماً، وهو أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني.



وصرح الهلال الأحمر العربي السوري عبر صفحته على الفيسبوك أنه «تم منعه من الوصول الآمن لمحطة العلوك لإصلاح أعطالها وتأمين وصول مياه الشرب للمدنيين».



وتعمل خطة الطوارئ حالياً في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، على تأمين المياه بشكل عاجل للأهالي، عبر نقل المياه بالصهاريج إلى خزانات مياه مركزية موجودة بالشوارع الرئيسية والساحات العامة، ويتم توفير المياه من محطة تل براك ونفاشة، لحين تشغيل محطة العلوك، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وأكدت فرق الهلال الأحمر على جاهزيتها لمباشرة أعمال صيانة كاملة لمحطة العلوك فور ضمان الوصول الآمن إليها، علماً أن «جميع قطع الغيار لهذا المشروع متوفرة في الحسكة، وبانتظار أن يُسمح لفرق المنظمة بالدخول إلى المحطة برفقة مؤسسة المياه».



وترفع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري نداءها الإنساني مؤكدةً على التزامها بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر، والتي تهدف لتخفيف المعاناة عن الفئات الأشد ضعفاً.