لليوم الثاني.. شهداء وجرحى جراء استهداف لمدينة السقيلبية في ريف حماة

استشهد شخص واحد وأصيب خمسة آخرون بسبب قصف بقذائف الهاون على مدينة السقيلبية السورية من قبل إرهابيين، اليوم الاثنين.



وأفادت “الإخبارية السورية” عن سقوط شهيد و5 إصابات جراء استهداف التنظيمات الإرهابية لمدينة السقيلبية في ريف حماة بالقذائف الصاروخية.



هذا وأسفرت قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون أمس الأحد على مدرسة دينية داخل كنيسة مدينة السقيلبية، عن ارتقاء أربعة أطفال وسيدة, وإصابة عدد آخر بعضهم في حال الخطر، وذلك في حصيلة أولية.



وقالت مصادر إعلامية إن القصف الصاروخي على المدرسة الكنسية تم من المناطق المتاخمة التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية المسلحة شرق قلعة المضيق بريف حماة الشمالي الغربي.



وأوضحت المصادر أن مناطق إطلاق الصواريخ كان قد خصصها تنظيم “جبهة النصرة” لمقاتلي تنظيم “الجبهة الوطنية للتحرير” التابع لتركيا، وذلك في سياق التحالف الجديد بينهما الذي تم إبرامه مؤخرا في محاولة لوقف تقدم الجيش السوري في ريفي حماة الغربي وإدلب الجنوبي.