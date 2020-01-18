لليوم الثالث على التوالي: مظاهرات في السويداء تحت شعار “بدنا نعيش”

تجددت المظاهرات في محافظة السويداء لليوم الثالث على التوالي تنديدًا بالواقع الاقتصادي والمعيشي.



وخرجت مجموعة من المواطنين تضم رجالًا ونساء وأطفالًا، اليوم الجمعة 17 من كانون الثاني، بمظاهرة في الساحة الرئيسة لمدينة شهبا شمالي السويداء، تحت شعار “بدنا نعيش”، مطالبة بتحسين الظروف المعيشية.

ونقلت صفحة “السويداء 24” المحلية، تسجيلًا مصورًا يظهر المتظاهرين رافعين لافتات في ساحة المدينة، ويهتفون مستنكرين انهيار الليرة السورية، وما وصفوه بالفساد الحكومي.

وشهدت مدينة السويداء، أمس الخميس، مظاهرات مماثلة وصلت إلى ساحة “السير” أمام مبنى المحافظة.

ونقلت صفحة “السويداء 24” تسجيلًا مصورًا للمتظاهرين يهتفون لطرطوس وحماة وحمص ودرعا واللاذقية ودمشق.



https://www.facebook.com/Suwayda24/videos/2647414735346099/?t=1

وكان شعار “الشعب السوري واحد” من أكثر الشعارات التي رددها المتظاهرون، بعد أن باتت الأوضاع الاقتصادية متدهورة في معظم الأراضي السورية.

كما هاجم المتظاهرون الإعلام السوري ، ووصفوه “بالإعلام الكاذب”.

وخرجت مظاهرات مماثلة، الأربعاء الماضي، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن أشخاصًا تجمعوا في ساحة “السير”، “اعتراضًا على الواقع المعيشي”، وهتفوا “بدنا نعيش”.

كما نقلت صفحة “السويداء 24″، أن “المحتجين السلميين” قطعوا الطرق المؤدية إلى الساحة الرئيسة وسط مدينة شهبا، واحتجوا على “إهمال الحكومة السورية مواطنيها”