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للموظفين والعسكريين.. قرض بقيمة 500 ألف ليرة سورية لشراء (براد، غسالة، مكيف)

أعلن مدير عام المؤسسة السورية للتجارة المهندس أحمد نجم أنه سيتم منح قرض للموظفين والعسكريين لشراء السلع المعمرة.


ووفق ما أوردت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، أكد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة المهندس أحمد نجم أنه جرى الاتفاق مع إدارة مصرف التسليف الشعبي على منح قرض للسلع المعمرة (براد- غسالة- مكيف)  وذلك من صالات السورية للتجارة حصراً، على أن يمنح من المصرف بمعدل 500 ألف ليرة .


وأشار نجم إلى أن قرض المواد الغذائية الأساسية بقيمة 300 ألف ليرة سيصرف بمعدل 50 ألف شهرياً، ولمدة ستة أشهر، بدون فوائد وذلك خلال 4 سنوات.


كما لفت إلى أن القرض يمنح من خلال جميع المصارف الحكومية، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على الحاجات الأساسية من المواد الغذائية، من صالات السورية للتجارة.


أما عن المستفيدين من القرض فقال مدير عام المؤسسة: يحق للموظفين والعسكريين، والموظفين بعقود الاستفادة من هذا القرض.


يشار الى أن المصارف الحكومية اتفقت في اجتماعها مؤخراً مع المؤسسة السورية للتجارة على تحديد قيمة قرض العاملين في الدولة، الذي أقرته اللجنة الاقتصادية بهدف شراء المواد الغذائية من صالات السورية للتجارة حصراً  بـ 300 ألف ليرة سورية.

 

يذكر أن المؤسسة السورية للتجارة سبق وأعلنت عن قروض للمواطنين، من بينها عروض بيع بالتقسيط لكل العاملين بالدولة بمبلغ 100 ألف ليرة سورية، تسدد على أقساط لمدة 10 أشهر وذلك بمناسبة عيد الأضحى وقدوم العام الدراسي الجديد.