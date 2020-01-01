للمرة السابعة خلال الشهر الجاري.. الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة لـ “التحالف العربي”

تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة تجسس تابعة للقوات السودانية المنضوية بصفوف “التحالف العربي” بقيادة السعودية والذي يحارب اليمن منذ سنوات.



ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن المتحدث العسكري باسم جماعة “أنصار الله” العميد يحيى سريع، أوضح أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية، من نوع “فانتوم”، في منطقة الطينة في مديرية حيران في حجة.



وأضاف سريع أن “الطائرة تابعة للقوات السودانية، وتم إسقاطها صباح أمس الثلاثاء، بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية”.



أيضاً، أعلنت جماعة أنصار الله أمس الإثنين، أنها أسقطت طائرة استطلاع تابعة لـ “التحالف العربي” في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، فيما أسقطت قبل أيام أيضاً طائرة في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.



وتعتبر الطائرة التي تم إسقاطها اليوم هي السابعة من نوعها التي تعلن أنصار الله في اليمن إسقاطها خلال شهر كانون الأول الجاري.



جدير بالذكر أن “أنصار الله” تستهدف مطارات وقواعد عسكرية في السعودية بين الحين والآخر، رداً على القصف السعودي المتواصل منذ أكثر من 5 سنوات، إذ يعيش اليمن أوضاعاً سيئة، وذلك لأن “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.