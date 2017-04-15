للمرة الأولى.. تسمية امرأة لـ “ مخترة ” أحد أحياء بحلب

قام مجلس مدينة حلب بتسمية “كارول جوزيف جانجي”، مختاراً لحي الهزازة وتوابعه في مدينة حلب، لتكون بذلك أول امرأة تتولى مثل هذا المنصب في المدينة.



ونشرت صفحة مجلس مدينة حلب على “فيس بوك”، خبراً يفيد “بتسمية السيدة كارول جوزيف جانجي مختاراً لحي الهزازة وتوابعه بموجب قرار صادر عن رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب”.



وأوضح المجلس أن “جانجي أدت القسم الدستورية مساء يوم الخميس أمام رئيس مجلس مدينة حلب المهندس محمد أيمن حلاق”.



والسيدة جانجي هي ابنة المختار السابق لحيي الحميدية والنيال جوزيف جانجي،، والذي عمل مختاراً للحيين قرابة 44 عاماً.



ونشرت صفحة المجلس عن جانجي قولها أن “الحس الوطني دفعها للترشح لهذه المهمة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها وطننا”.



وأكدت جانجي أن “المرأة السورية قادرة على تولي أي مهمة والدخول إلى كافة مجالات العمل في الحياة”، منوهةً إلى أن “الظروف الحالية تحتاج إلى ضخ دماء جديدة والعنصر النسائي مهم جداً وقادر على القيام بهذه المهمة”.



واضافت جانجي أنها “على اطلاع جيد على عمل المختار وذلك من خلال والدها حيث عملت إلى جانبه خلال سنوات الأزمة وتعلمت الكثير من الأمور المتعلقة بعمل المختار”.



والمختار الأولى من نوعها في حلب كارول جوزيف جانجي هي من مواليد حلب عام 1974، متزوجة من سكان حي الحميدية، وحاصلة على شهادة الثانوية العامة وحالياً تدرس بالسنة الثالثة في كلية التجارة والاقتصاد بجامعة حلب.

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