للعائلات والعازبين والحالات الخاصة.. بدء بيع الخبز في اللاذقية عبر “الذكية”

قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية سامر السوسي “بدأ صباح الثلاثاء بيع مادة الخبز عبر البطاقة الالكترونية رسمياً وذلك بعد أسبوع تجريبي”، مبيناً أنه “سيتم تقييم عملية البيع بموجب البطاقة لمدة أسبوع لتلافي الثغرات و معالجتها”.



وأوضح السوسي أنه سيتم بيع الخبز بموجب البطاقة الالكترونية في جميع منافذ البيع في الأفران العامة والخاصة والأكشاك التابعة للمخابز العامة والمعتمدين وصالات السورية للتجارة”.



وأشار السوسي إلى أنه” يحق لكل عائلة شراء ٤ ربطات من الخبز يومياً، ويجب أن لا يقبل من لا يريد شراء ٤ ربطات أن يتم اقتطاع سقف كمية بيع الخبز بموجب البطاقة، وذلك لأن فرق الكمية يذهب لصاحب المخبز أو المعتمد، ويتم بيعها خارج البطاقة أو حتى عدم خبز كامل المخصصات في حال كانت من مخبز لتهريب الدقيق”.



وأضاف السوسي: “إذا وصلت أي شخص رسالة تعلمه ببيعه كمية أكبر من التي اشتراها أن يقوم مباشرة بتقديم شكوى الى التجارة الداخلية وحماية المستهلك برسالة على الرقم 0966012777 او الاتصال بالمحافظة لمعاقبة المخالف بالاتجار بالمواد المدعومة والتي تعد من أكبر المخالفات التموينية”.



وبين السوسي أنه “سيتم منح العازبين وبعض الحالات الخاصة التي لا تملك بطاقة الكترونية إشعار رسمي يمكن اعتماده للحصول على مادة الخبز، وذلك وفق قوائم صادرة عن المخاتير ورؤساء البلديات والبيانات التي اعدتها المحافظة مسبقا”.



ولفت السوسي إلى أن “تطبيق البيع عبر البطاقة يسهم في تعزيز الرقابة وضبط عملية البيع وتحقيق وفر في المادة والتخفيف من الازدحام، كما يحد من ظاهرة الباعة والاتجار بالخبز وتحويله إلى علف للحيوانات، ناهيك عن الحد من بعض حالات تهريب الدقيق التمويني”.



بدورها، قالت مديرة الشؤون الفنية في المحافظة الدكتورة داليا المحرز : “سيتم اعتماد البيانات التي أعدتها المحافظة حول العازبين والحالات الاجتماعية التي لا تملك بطاقة الكترونية بالتنسيق مع المخاتير والبلديات في تخصيص منفذ بيع محدد لمادة الخبز حسب مكان الإقامة سواء من مخبز أو معتمد”.



وأوضحت المحرز أن “هذه البيانات تم تسليمها لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتحديد منفذ البيع المحدد واعلام اصحابها عبر المخاتير أو رؤساء البلديات.



ويمكن لكل الحالات التي لا تملك بطاقة ولم تسجل بياناتها سابقا مراجعة مختار الحي أو رئيس البلدية”.

وكان تم تطبيق بيع الخبز عبر البطاقة الالكترونية الاسبوع الماضي تجريبياً وذلك بعد أن وزعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ٦٢٠ جهازاً لقراءة البطاقات الالكترونية على المخابز العامة والخاصة والأكشاك والمعتمدين وصالات السورية للتجارة.



تلفزيون الخبر