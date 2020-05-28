للشعير فوائد خارقة للجسم..أهمها إنقاص الوزن

للشعير فوائد خارقة للجسم لعل اهمها خفض الكوليسترول والشعور بالشبع وبذلك انقاص الوزن، إضافة لفوائد أخرى لنتعرف عليها بالتفصيل :



1. يحتوي الشعير على أنواع مختلفة من مضادات الأكسدة التي تعمل على تقليل التلف الذي تحدثه الجذور الحرّة في الجسم. وهذه الأخيرة هي جزيئيات تفاعلية للغاية متورطة في ظهور أمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع مرض السرطان والأمراض الأخرى المرتبطة بالشيخوخة.



2. الشعير غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي إذا استهلكناها قد تساهم في جعل تركيز الكولسترول في الدم ضمن المعدل.



3. لقد ارتبط استهلاك الشعير، سواء بشكله الكامل أو على شكل طحين، بالشعور بالشبع بدرجة عالية بعد ساعة ونصف من تناول الوجبة، مقارنة بكمية متكافئة من الخبز الأبيض المصنوع من القمح. وقد تكون هذه الخاصية للشعير ذات أهمية خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن وجبة داعمة لتطول فترة الشبع أكثر ما يكون.



4. يساعد غنى الشعير بالألياف على تحفيز العبور المعوي وعلاج الإمساك، والحدّ من خطر الإصابة بسرطان القولون.



5. الشعير مصدر مهم للفسفور. ويعتبر الفسفور ثاني المعادن الأكثر وفرة في الجسم بعد الكالسيوم. ويلعب الفسفور دوراً أساسياً في تشكيل العظام والأسنان والمحافظة على صحتها. وإضافة إلى ذلك يشارك الفسفور، من بين معادن أخرى، في نمو وتجديد الأنسجة، ويساعد على المحافظة على المستوى الطبيعي لحموضة الدم. وأخيراً، فإنَّ الفسفور من أحد مكونات تشكيل أغشية الخلايا.



6. الشعير مصدر مهم للحديد الذي يعتبر أساسياً في نقل الأكسجين وتشكيل كريات الدم الحمراء. ويلعب الحديد كذلك دوراً في تصنيع الخلايا الجديدة والهرمونات والنواقل العصبية.



7. الشعير مصدر للزنك، الذي يشارك على وجه الخصوص في ردود الفعل المناعية، وفي تصنيع المادة الوراثية وفي إدراك المذاق وفي شفاء الجروح وتطور الجنين. ويتدخل الزنك كذلك في الهرمونات الجنسية والغدة الدرقية. وفي البنكرياس، يشارك الزنك كذلك في توليف (تصنيع) وتخزين وإطلاق الأنسولين.



8. الشعير مصدر للمنغنيز كذلك.



9. الشعير مصدر للنحاس. إضافة إلى أنه يدخل في تكوين العديد من الأنزيمات.



10. الشعير مصدر للفيتامين بي3 B3، ويتعاون هذا الفيتامين أيضاً في عمليات تكوين الحمض النووي DNA الذي يسمح بالنمو والتطور الطبيعي.



11. الشعير مصدر للفيتامين بي6 B6 أيضاً. وهذا الفيتامين الذي يسمى بيريدوكسين يساعد في تصنيع كريات الدم الحمراء ويسمح لها بحمل المزيد من الأكسجين.