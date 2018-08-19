للبنات.. طرق للاعتناء بالشعر المجعد في المنزل

يعد فصل الصيف فرصة لصاحبات الشعر المجعد "الكيرلي" أن تظهر بستايل جديد ومميز وفي نفس الوقت ترك الفرصة للشعر بأن يرتاح من الفرد بالحرارة أو بالمواد الكيميائية. ولتظهري بشعر مجعد مظهره صحي وتحصلي على تموجات منتظمة هناك عدة طرق للاعتناء بشعرك:

- احرصي على قص أطراف الشعر الميتة بشكل دوري



- اغسلي شعرك كل يومين أو ثلاثة للاستفادة من الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس



- ابتعدي عن عادة فرد الشعر بالسيشوار



- تجنبي استخدام مواد مثل (البروتين أو البوتوكس)



- طبقي حمامات زيوت طبيعية والتي تساعد على ترطيب الشعر وتمنع ظهوره بشكل مشعث