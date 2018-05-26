للباحثين عن فرصة عمل.. وزارة المالية تعلن عن مسابقة للاختصاصات التالية

أعلنت وزاة المالية عن إجرائها مسابقة لتعيين عدد من العاملين بوظيفة دارس من الفئة الأولى باختصاصات الاقتصاد والحقوق أو ما يعادلهما.



80 لصالح الادارة لمركزية 40 للحقوق و40 للاقتصاد

و 2 لمديرية مالية دمشق 1 حقوق 1 اقتصاد، ومثلها للسويداء.

12 لريف دمشق مناصفة بين الحقوق والاقتصاد

و35 لحلب 15 حقوق و20 اقتصاد

و8 لحمص مناصفة، ومثلها لدرعا.

و6 لحماه مناصفة بين الاختصاصين.

و15 للحسكة 5 حقوق و10 اقتصاد، و4 للقنيطرة مناصفة.