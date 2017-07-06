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لقرصة النمل فوائد كبيرة

تعتبر قرصة النمل من القرصات المضرة بالصحة والتي تسبب الكثير من المشاكل والأعراض، والتي على الرغم من أنها غير خطرة، إلا أنها قد تعود بالكثير من الفوائد على الصحة على الرغم من بعض الآثار التي قد تظهر على الجلد. وعلى الرغم من كل الأعراض التي قد يتعرض لها الشخص نتيجة قرصة النمل، إلا أن هذه اللدغة تعود بالكثير من الإيجابيات على الصحة وإذ إنها تؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وزيادة عدد كريات الدم وتعزز تنشيط الخلايا العصبية في الدماغ. كما أن قرصة النمل، تساعد الجلد على مقاومة البكتريا ما يجعلها أكثر تحملاً لدرجات الحرارة المرتفعة.

وكالات

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