لقاءات عسكرية بين إسرائيل وتركيا

على خط تركيّ موازٍ لإدانة عمليات المقاومة الفلسطينية، تتواصل خطوات التطبيع مع إسرائيل، وآخرها لقاء هو الأول من نوعه منذ سنوات جمع مسؤولين عسكريين رفيعين من الجانبين. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أمس، أن رئيس الأركان التركي، الجنرال خلوصي أكار، التقى نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، يائير غولان، في إطار مؤتمر أمني لحلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل. ونقلت الإذاعة أن من المقرر أن يتوجه المدير العام للخارجية الإسرائيلية يوفال روتين، نهاية الشهر الجاري، إلى أنقرة، لاستئناف الحوار بين الجانبين.

وكالات