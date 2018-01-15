لقاء ودي للمراكز التدريبية للجمباز الإيقاعي بين محافظتي اللاذقية وطرطوس

أقامت اللجنة الفنية للجمباز باللاذقية لقاء وديا بالجمباز الإيقاعي للصغيرات والناشئات في صالة الجمباز بملعب الباسل بين لاعبات المراكز التدريبية في محافظتي اللاذقية وطرطوس في اطار الجهود التي تهدف إلى نشر وتوسيع قاعدة اللعبة ورفع مستوى اللاعبات في المحافظتين.





وأكدت رئيسة مكتب الألعاب الفردية باللاذقية هيام صالح أن اللقاءات الودية التنشيطية التي تقام بين المراكز التدريبية والأندية على مستوى المحافظة أو بين المحافظات تعتبر خطوة إيجابية على الطريق الصحيح لتطوير الألعاب الرياضية لأنها تلعب دورا مهما وفاعلا في رفع المستوى الفني والبدني للاعبات وزيادة الاحتكاك والثقة بالنفس الذي تخلقه اللقاءات الودية التنشيطية وعملية جذب واستقطاب الخامات الواعدة واكتشافها بما ينعكس إيجابا على واقع الألعاب الفردية ويسهم بعملية نشرها وتوسيع قاعدتها بالمحافظة.





بدوره رأى أمين سر اللجنة الفنية للجمباز في اللاذقية حافظ قدار أن هذا اللقاء الودي التنشيطي هو الأول الذي تقيمه اللجنة وكان ناجحا وحقق الأهداف المطلوبة بخلق أجواء رياضية واجتماعية بعد توقف اللاعبات عن التدريب خلال الامتحانات المدرسية كما ساهم بالتعريف برياضة الجمباز الإيقاعي والحركات الأرضية والعروض الجمبازية التي تتضمنها هذه الرياضة موضحا أن اللقاء بمثابة تحضير وإعداد للاستحقاقات القادمة وسيتم استثمار فترة العطلة الانتصافية المدرسية بإجراء لقاء ودي مماثل في محافظة طرطوس لإعادة اللاعبات لأجواء البطولات ولنشر هذه اللعبة أكثر وتطويرها والارتقاء بمستوى اللاعبات.





وبينت أمينة سر اللجنة الفنية للجمباز بطرطوس سراب خليل أهمية اللقاءات الودية ودورها في عملية تبادل الخبرات وخلق الاحتكاك والأجواء المناسبة للمنافسة بهدف تطوير رياضة الجمباز الإيقاعي ونشرها وتوسيع قاعدتها والتعريف بها أكثر بما ينعكس إيجابا على تطوير مستوى اللاعبات وبالتالي النهوض بالجمباز الإيقاعي في سورية بشكل عام.





وكشفت خليل أن رياضة الجمباز دخلت إلى طرطوس منذ سبعة عشر عاما لكنها رغم ذلك لم تخرج بطلات على المستوى العربي والدولي والآسيوي مؤكدة أن الوصول برياضة الجمباز الإيقاعي السوري للمستوى الدولي والقاري يتطلب إعداد خطط ممنهجة مدروسة بشكل جيد يتم من خلالها الاستفادة من الخبرات الدولية بهذه الرياضة في مجال التدريب والتحكيم ودعوتها إلى سورية لإلقاء محاضرات حول آخر مستجدات وتطورات علم التدريب والتحكيم وإما إيفاد المدربين والحكام لاتباع دورات خارجية لمواكبة التطورات العالمية.





وتخلل اللقاء الودي عروض جمباز إيقاعي مشتركة نفذتها مجموعة من اللاعبات الصغيرات والشبلات من محافظتي اللاذقية وطرطوس باستخدام الطوق الشريطة والكرة وسط حضور جماهيري كبير.





المصدر: سانا