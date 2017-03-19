لقاء مسيحيي المشرق يطالب دول العالم بوقف الحرب الإرهابية على سورية

طالبت الهيئة العامة للقاء مسيحيي المشرق في لبنان دول العالم بالعمل لوقف الحرب الإرهابية على سورية وتسلل الإرهابيين وتدفق السلاح اليهم في سورية.



ودعت الهيئة في بيان بعد اجتماعها أمس المجتمع الدولي إلى تأييد جهود الحل السياسي وتفعيل الحوار السوري ووقف الدمار الذي تسببت به التنظيمات التكفيرية والعمل على الإفراج عن المطرانيين المخطوفين بولس يازجي متروبوليت حلب والاسكندورن وتوابعهما للروم الأرثوذكس ويوحنا إبراهيم متروبوليت حلب لطائفة السريان الأرثوذكس.



وكانت مجموعة إرهابية مسلحة قامت في 22 نيسان عام 2013 باختطاف المطرانين يازجي وإبراهيم أثناء قيامهما بعمليات إنسانية في قرية كفر داعل بريف حلب.



وحول القضية الفلسطينية قال البيان.. بعد سبعين عاما من الحروب والتهجير والعنف لم تزل قضية فلسطين بلا حل حيث يستمر كيان الاحتلال الاسرائيلي بإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية وتهجير وتفريغ البلاد من سكانها الفلسطينيين الأصليين.

وكالات