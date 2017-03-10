لقاء استانا سيبحث في انشاء مجموعة عمل لتبادل الاسرى ومناقشة تنظيم لجنة دستورية
أعلن قائد إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي، اليوم الجمعة، انه من المقرر خلال لقاء استانا 14-15 مارس انشاء مجموعة عمل لتبادل الاسرى ومناقشة تنظيم لجنة دستورية.
وقال: “خلال المفاوضات من المقرر الانتهاء من وضع خارطة موحدة حول تواجد المنظمات الارهابية في سوريا “جبهة النصرة” و”داعش”… وانشاء مجموعة عمل لتبادل الاشخاص المحتجزة قسرا، وانشاء لجنة دستورية”.
المصدر: سبوتنيك
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