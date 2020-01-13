لقاء أمني سوري تركي روسي

أكد اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، اليوم الإثنين، خلال لقاء ثلاثي روسي سوري تركي، تصميم بلاده على تحرير إدلب.



وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" أن "اجتماعا ثلاثيا سوريا روسيا تركيا، عقد في موسكو اليوم".



وبحسب "سانا": دعا الجانب السوري، ممثلاً باللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني، خلال اللقاء، الجانب التركي الذي مثله حقان فيدان رئيس جهاز المخابرات، للالتزام الكامل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً، والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية كافة.



شدد مملوك أيضا، خلال اللقاء، على "ضرورة وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي بشأن إدلب المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2018، وخاصة ما يتعلق بإخلاء المنطقة من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة وفتح طريقي حلب-اللاذقية وحلب-حماة".



ذكرت سانا أن "اللواء مملوك أكد على أن الدولة السورية مصممة على متابعة حربها ضد الإرهاب وتحرير كل منطقة إدلب وعودة سلطة الدولة إليها بما يكفل الأمن والأمان للمواطنين السوريين الذين تستخدمهم التنظيمات الإرهابية دروعاً بشرية في تلك المنطقة".



الوكالة الرسمية تحدثت عن أن اللقاء حضره عدد من المسؤولين الروس.