لعشاق التصوير.. أفضل تطبيقات تعديل الصوَر وتصحيحها

يعمل كثير من المستخدمين على تعديل الصوَر للحصول على الأفضل من خلال ضبط التباين والسطوع وغيرها من التعديلات المتاحة بسهولة في التطبيقات.



بعد الإنتشار الكبير لظاهرة نشر الصوَر على مواقع التواصل، أصبح المستخدم بحاجة إلى تطبيق يضمّ كافة المميزات التي يحتاج إليها للحصول على الصورة المناسبة، يحتوي على كثير من الإضافات. وسنستعرض بعض أفضل تطبيقات تحرير وتعديل الصوَر وأبرزها:





• Adobe Lightroom: يُعتبر هذا التطبيق أهم أدوات المصوّرين الذي يمكنهم من تعديل الصورة بعد إلتقاطها والتلاعب بالألوان والسطوع والتحكم الاحترافي بها، ويقول بعض مستخدميه أنّ البرنامج كفيل بصرف وقت أقل للحصول على صورة احترافية مقابل قضاء وقت أكثر في التحكم بتنظيمات الكاميرا والعدسة وغيرها. من أهم التنظيمات التي يقدمها البرنامج إصلاح اللون والتحكم بالإضاءة وزيادة الحدة، والقص وغيرها الكثير من التعديلات الإحترافية. ويدعم هذا التطبيق الصور الكبيرة الحجم ويمكنه معالجة وتعديل الصور الملتقطة بتنسيق «Raw»، وهي صور غير مضغوطة كبيرة الحجم تحتوي على تفاصيل كثيرة.





• Photoshop Express: يعد هذا التطبيق من أفضل تطبيقات تحرير الصور، ويضمن التحرير السهل والسريع. فهو يضم مجموعة من الفلاتر التي يمكن تعديل الصورة من خلالها بكبسة رزّ واحدة فقط. كذلك يتضمن التطبيق مجموعة من التأثيرات المختلفة والألوان، إضافة إلى الإصلاح التلقائي، الإطارات أيضاً، وهو قادر على التعامل مع الملفات كبيرة الحجم التي تضم الصور البانورامية. إضافة إلى ذلك، يقلل اتطبيق من البقع التي تكثر بالصور الليلية، ويوفر مشاركة الصور على مواقع التواصل الاجتماعي كافة. ويعمل هذا التطبيق أيضاً مع الصور الملتقطة بتنسيق «RAW».





• PicsArt Photo Studio: يُعتبر هذا التطبيق أيضاً من أفضل تطبيقات تحرير الصور، ويقدم للمستخدم الكثير من الخيارات المتاحة التي تعمل على تخصيص الصور، مثل خاصية الكاميرا المدمجة إلى جانب وجود شبكة إجتماعية خاصة به لمشاركة الصور. ويحتوي هذا التطبيق على ميزة «Collage» لدمج الصور وعلى مجموعة من الملصقات والإطارات، ويتيح الرسم والكتابة على الصور.





• Fotor Photo Editor: يضم هذا التطبيق الكثير من المميزات والأدوات التي تعمل على تحسين الصور، ويحتوي مجموعة واسعة وكبيرة من التأثيرات والمرشحات. كذلك يسمح هذا التطبيق للمستخدم بالإختيار بين أكثر من 10 وظائف لتحرير الصور والتخصيص والتغيير وتبديل السطوع، ويوفر خواص توفير الملصقات مع الكثير من قوالب الصور المجمعة.





• PhotoDirector: نوع من أنواع التطبيقات ذات الأغراض المتعددة، يضم واجهة أنيقة وإستخدامها سهل. وهذا التطبيق يتميز بسرعة عملية ضبط الألوان، وضبط نغمة الصور من خلال أدوات بسيطة وقوية. ويضم التطبيق خاصية الكاميرا التي بدورها تعمل على تفعيل التأثيرات الحية للصور خلال إلتقاطها، مع إمكانية مشاركتها على وسائل التواصل الإجتماعي.