لضبط الأسعار... 9 فرق رقابية من محافظة دمشق

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في محافظة دمشق مازن دباس عن إصدار محافظ دمشق عادل العلبي قراراً يقضي بتكليف أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة دمشق اعتباراً من اليوم الأحد بترأس فريق ميداني مؤلف من تسعة من أعضاء مجلس المحافظة وعلى رأسهم عضو مكتب تنفيذي وترافقهم دورية من التموين للقيام بجولات على أسواق دمشق لمراقبة الأسعار.



وأكد الدباس استمرار الحملة التي تقوم فيها مختلف الأجهزة التموينية والصحية في المحافظة لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المواد الغذائية المطروحة في الأسواق، منوهاً بقيام دورية الشؤون الصحية في محافظة دمشق بتنظيم عدد من الضبوط بحق تجار وباعة مفرق ومحلات أطعمة في عدد من أسواق دمشق ومنها سوق الجملة في الزبلطاني، حيث نظمت ضبطاً بحق تجار أجبان ومواد غذائية لاستخدامهم براميل بلاستيك ملون لحفظ الزيتون، وتم إتلاف 150 كغ دبس فليفلة غير صالح للاستهلاك البشري ضبط في أحد محلات بيع المواد الغذائية وكذلك إتلاف مادة قريشة.



ولفت الدباس إلى ضبط الدوريات كميات من الطحينة غير مدون عليها الصلاحية وضبط محلات بسبب وجود القذارة في تلك المحلات وعدم التزامها بالشروط الصحية، كما تم ضبط محل جملة لتوزيع الحليب المجفف، حيث يقوم بتفريغ أكياس كبيرة من الحليب المجفف وتوزيعها على عبوات صغيرة، دون ذكر أي بيانات لهذا الحليب، وكذلك مادة الكاكاو وتم تنظيم الضبط اللازم بحقه وإتلاف الحليب المجفف.



إضافة إلى إتلاف كمية من الزبيب والتين المجفف في محل جملة آخر لعدم وجود تاريخ الصلاحية عليها وبلغ عدد المحلات في سوق الجملة التي تم تنظيم الضبوط بحق أصحابها في سوق الزبلطاني 10محلات، ونظمت الشؤون الصحية خلال الحملة ضبطاً بحق صاحب محل لبيع الفروج النيء وإتلاف 25 كغ من اللحم المفروم بشكل مسبق. وتم تقديم صاحب أحد محلات بيع الفول في المزه موجوداً إلى القضاء لأنه قام بفتح المحل رغم وجود الشمع الأحمر وقيامه بالبيع على الرصيف.



الوطن