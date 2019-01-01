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لصوص المصاغ الذهبي في قبضة الأمن الجنائي

تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية المستمرة بمكافحة كافة الجرائم وخاصة جرائم السرقة، وإلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم إلى القضاء المختص، وبناءً على المعلومات الواردة إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق حول تعرّض أحد محلات المجوهرات في مدينة دمشق للسرقة من قبل امرأتين مجهولتي الهوية.


ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من معرفة المرأتين المشتبه بهما وإلقاء القبض عليهما، تبين أن الأولى تدعى ( ر. س ) والثانية قريبتها وتدعى ( خ . ع )، وبالتحقيق معهما اعترفت الأولى بسرقة مصاغ ذهبي من محلي مجوهرات في مدينة دمشق بطريقة المغافلة والاحتيال بالاشتراك مع قريبتها، وذلك بسبب حاجتها لمبلغ مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية من أجل تسديد أقساط شقتها السكنية، واتفقت معها على سرقة محلات المجوهرات ومنها سرقة المحل المذكور، حيث طلبت من صاحب المحل شراء ثلاثة أساور ذهبية وقامت بإيهامه أن ثمن المصاغ موجود ضمن سيارتها خارج المحل واستغلت انشغاله بدخول عدة زبائن إليه وتوارت عن الأنظار برفقة قريبتها ثم باعت المصاغ الذهبي المسروق بمبلغ /331.000/ ثلاثمائة وواحد وثلاثين ألف ليرة سورية ، وفياليوم التالي توجهتا إلى محل مجوهرات آخر وقامت المقبوض عليهما ( ر. س ) بسرقة خاتمين ذهبيين ووضعتهما في جيبها دون أن ينتبه إليها أحد ودون علم قريبتها، ثم باعت الخاتمين بمبلغ /61.000/ واحد وستون ألف ليرة سورية .

تم استرداد المصاغ الذهبي المسروق وثمن الخاتمين المسروقين، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهما مع المصادرات إلى القضاء المختص .

وزارة الداخلية