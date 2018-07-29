لص صافيتا بقبضة العدالة

ألقت دورية شرطة من منطقة صافيتا اثناء تنفيذ المهام الموكلة إليها في حفظ الأمن، القبض على أحد الأشخاص بعد الاشتباه به عند ساحة الدريكيش وهو يحاول الهرب مسرعاً ويحمل معه كيس نايلون لونه أسود .

وتبين بالتحقيق معه أنه يدعى ( مهند حيدر حلوة )، وعثر في الكيس الذي يحمله مبلغ مالي وقدره /1.318.900/ل.س مليون وثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً وتسعمائة ليرة سورية، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة المبلغ المذكور من أحد محلات الأجهزة الخليوية في منطقة صافيتا أثناء غياب صاحب المحل .

تم استرداد المبلغ المسروق، وسلم إلى صاحبه أصولاً.



ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه، ويجري العمل على تقديمه إلى القضاء المختص .

وكالات