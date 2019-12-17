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لص حلب: يقترح الاعتماد على عائدات النفط السوري لإنشاء “منطقته الآمنة”

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن نيته بإنشاء مشروعه الذي يسمى بـ”المنطقة الآمنة” اعتماداً على عائدات النفط السوري، مقدماً هذا الأمر كمقترح للولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل المناطق الغنية بالنفط في شرق الفرات السوري، حيث يتركز نحو 90% من إنتاج النفط السوري على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وقال أردوغان خلال مقابلة مع قناة “A Haber” التركية: “قلنا دعونا نبيع النفط هنا ولنقيم منطقة آمنة اعتماداً على العائدات التي سنحصل عليها من ذلك، وأعددنا مشروعاً وخطط عمل وكل شيء كان جاهزاً لننشئ من الصفر منطقة آمنة وننقل إليها اللاجئين”.

وأكدت الحكومة التركية أنها تعمل على إنشاء ما أسمته بـ”منطقة آمنة” في هذه الأراضي، بعد فشل المفاوضات التي أجرتها حول هذا الموضوع مع الولايات المتحدة، وتخطط لنقل نحو 3 ملايين لاجئ سوري إلى هناك.

ويأتي المقترح التركي بعدما رفضت الدول الأوروبية الرد على طلب الرئيس التركي رجب أردوغان، المتعلق بالحصول على مساعدة مادية من هذه الدول لإنشاء المشروع التركي اللاشرعي.