لسد النقص ... شركة تاميكو ترسل 11 طناً من الأدوية إلى حلب

أعلنت الشركة الطبية العربية "تاميكو" عن إرسال شحنة أدوية إسعافية إلى محافظة حلب تضم 11 طناً من مختلف الأصناف التي تنتجها الشركة وذلك لسد النقص في الأدوية بالمحافظة.



وأوضح المدير العام للشركة الدكتور فداء علي أن إرسال هذه الأدوية جاء استجابة لتوجيهات الحكومة لسد النقص الحاصل في الأدوية نتيجة عدم تمكن بعض معامل الأدوية من القطاع الخاص من الإنتاج بسبب ظروف الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية, كاشفاً أنه ستتبع هذه الشحنة وبمبادرة ذاتية من الشركة شحنات مماثلة إلى المحافظات الأخرى.



وبين الدكتور علي أن شحنة الأدوية البالغ قيمتها 120 مليون ليرة سورية تم تجهيزها من قبل عمال وكوادر الشركة وتشمل "مضادات حيوية ومسكنات وخافضاً لسكر الدم وشراب التهاب للأطفال ومعقمات للأيدي" وانطلقت صباح اليوم إلى حلب وسيتم تسليمها لنقابة الصيادلة في المحافظة ليصار إلى توزيعها لاحقاً على الصيدليات.