لزيادة الإيرادات..صناعيين وتجار يطالبون بإعادة تفعيل التصدير إلى الأردن

طالب عدد من أعضاء مجالس إدارة غرف الصناعة والتجارة الحكومة بالتواصل مع الجهات الحكومية الاقتصادية الأردنية لإعادة تفعيل التصدير إلى الأردن، بعد توقف دام لأكثر من عام، بهدف زيادة الصادرات السورية وإيرادات القطع الأجنبي.



وقال عضو مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق وريفها" مهند دعدوش ، إن السوق الأردني هو من أفضل الأسواق التصديرية التي يجب العمل عليها، نتيجة القرب الجغرافي وكونه معتاد على المنتجات السورية، لافتاً إلى أن الكمية التي يمكن تصديرها للأردن تمثل 10 أضعاف ما يمكن استيراده منها.



وأوضح عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" منار الجلاد، أن موضوع التصدير إلى الأردن لا يمكن حله من خلال التواصل بين الغرف والزيارات البروتوكوليه، بل يجب متابعته على المستوى الحكومي.